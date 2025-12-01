婦毀損台灣博物館銅牛 判罰1萬4千

周姓婦人去年六月四日中午前往台灣博物館時，竟利用手上液體朝放置在館前的銅牛潑灑造成毀損。（資料照）

五十九歲周姓婦人去年六月四日中午前往台灣博物館時，竟利用手上液體朝放置在館前的銅牛潑灑。館方人員事後發現銅牛烤漆受損，調閱監視器發現遭人刻意破壞，報警處理。台北地方法院近日審結，認定周婦觸犯毀損罪，判罰一萬四千元，得易服勞役。

博物館人員於案發後，巡場時發現，館前廣場東側銅牛臀、尾部位置有腐蝕痕跡，趕緊調閱一個月內監視器影像；結果發現只有一名婦人曾靠近銅牛後，有潑灑液體之舉。因該液體腐蝕保護銅牛的烤漆，造成表面損壞，決定報警處理。

檢警利用影像追查嫌疑人，比對後鎖定周姓婦人涉有重嫌，通知她到案說明，周婦到案後向檢警表示，監視器拍到自己畫面的那一天，確實有到藥房購買一瓶酒精，並且繞著銅牛細細欣賞，但未對銅牛潑灑酒精或其他液體，否認犯行。

檢察官則認為，館方人員調閱近一個月的監視器影像，確認只有周婦一人靠近銅牛，且有潑灑動作，認定她就是犯嫌，依涉犯毀損罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，周婦無故損壞銅牛烤漆，侵害他人財產，實屬不該；考量其犯後僅承認部分犯行，未賠償損害及銅牛損壞情形，判罰一萬四千元，得易服勞役十四天。

