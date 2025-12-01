為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    新北農地遭倒廢瀝青 附近有堆置場／疑環保蟑螂轉介捨近求遠 檢警續追

    2025/12/01 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    業者稱是當地里長轉介，不知道是非法場地，圖為業者移除廢瀝青後覆蓋稻草。（記者吳仁捷攝）

    業者稱是當地里長轉介，不知道是非法場地，圖為業者移除廢瀝青後覆蓋稻草。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽兩千坪農地遭傾倒大量廢瀝青，環保蟑螂介入一案，檢警昨通知營造公司朱姓負責人到案，朱女供稱，因合法瀝青堆置場無法進場，透過插角里長劉添財轉介該處暫置，不知道堆置該農地違法，欣然受罰、移除；但里民加碼爆料，距離工地較近的東眼橋下，就有一處堆置場，質疑環保蟑螂轉介不知情業者，到六公里外的偏僻農地棄置，即使目前沒有對價關係，事後也具有不法犯意，呼籲檢警務必揪出藏鏡人。

    農業局︰監督營造商完成清運

    位於新北市三峽區插角山區的內插角小段一大塊農地，驚傳遭人傾倒三百餘立方公尺的大量廢瀝青，地方里民指控是在同里施作暗鞍路工程的某營造公司所為，新北市農業局認定破壞農地嚴重，依違反水土保持計畫重罰業者卅萬元，要求限期移除；營造公司從十一月廿八日晚間起，持續清運到昨天凌晨才移除，並覆蓋稻草；農業局表示，初步監督營造商完成清運，但部分坑洞、表土仍殘留廢瀝青，將再實勘、採樣，要求業者完全清運，否則將改由環保局依廢清法接手重罰。

    據了解，營造公司負責人朱女到案，供稱是當地里長轉介，原以為是提供合法場地暫置，對於里長介紹違法場所，導致受罰、列入廠商黑名單，也感無奈；檢警掌握環保蟑螂情資，與營造商供詞方向接近，涉案嫌犯範圍縮小，仍待通知里長劉添財、地主到案，釐清何人轉介、意圖從中牟利；知情人士說，在污染源農路附近的東眼橋下，早年曾因工程暫置營建廢棄物，質疑環保蟑螂轉介到更深山處，意圖不軌，希望檢警深入追查不法，替居民守護山林。

    針對此起三峽農地遭污染案，不少老家在插角里的居民都相當氣憤，認為環保蟑螂轉介重污染的廢瀝青污染山林，直斥是「垃圾人」，要求警方、農業局加強查緝，保護美好家園。

