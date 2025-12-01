偷親外籍女攻擊站長 北捷吻肩狼被保全壓制

廖男被保全員壓制在地。（記者王冠仁翻攝）

廖姓男子搭乘台北捷運時，涉嫌在車廂內偷親一名外籍女乘客肩膀，女乘客嚇得當場哭了出來，熱心民眾隨即按下通話鈴求助，保全員待列車抵達台北車站月台時，將廖男壓制。雖然女乘客暫不追究離去，但廖被壓制時，一度因情緒失控揮手攻擊站長額頭，站長事後提告傷害，警方近期將再傳喚他到案。

台北市警局捷運警察隊在前天深夜十時廿八分接獲通報，站務人員聲稱，車廂中有一名男子，涉嫌在搭車時亂親另名外籍女乘客左肩膀。

警方調查，廖姓男子當時搭乘捷運淡水信義線，列車快抵達台北車站時，他在車廂內靠近一名外籍女乘客身後，趁對方不注意偷偷親吻其左肩膀。女乘客發現遇上變態，嚇得哭了出來，其他乘客按下車廂內對講機求助；保全員與站長隨即在列車抵達台北車站後，將想逃離現場的廖男攔下。

不過，廖疑惱羞成怒，情緒失控，期間不斷亂揮拳，拳頭因此打中站長左前額；保全見他出現脫序行為，將他壓制在地。

捷警趕到現場，這時女乘客表示因為趕時間，暫時不想追究而離去，警方立刻追上去告知相關權利。由於女乘客當下沒表明要提告，警方只好讓廖男離去，但被他揮拳打中額頭的站長，事後越想越氣，於是到轄區派出所提告傷害，警方近期將再次傳喚廖到案。

