盜獵集團獵石虎、宰流浪貓販售當野味╱囂張移工 竟持獵槍瞄準員警

越南籍逃逸范姓移工，自製獵槍捕殺流浪貓、石虎非法買賣被判刑。（警方提供）

越南籍逃逸移工潘克協、范文強，為了賺錢不但殘忍宰殺流浪貓剝皮，還持自製獵槍獵殺保育類石虎，潘男今年六月遇警方拘提時，竟囂張持獵槍瞄準員警，隔天仍被捕羈押。台中地院近日依非法買賣保育類野生動物等兩罪判范男八月、四月徒刑，潘男判決尚未出爐，仍羈押中。

范男兩罪判刑 潘男羈押中

檢警調查，以越南籍失聯移工潘克協為首的盜獵集團，找來范文強、阮姓同鄉犯案，范、阮二人在今年五月底就被檢警逮捕，檢方複訊後，施以科技監控。今年六月警方持搜索票到台中市新社區拘提潘男，不料潘男竟持獵槍瞄準、恐嚇員警，趁員警閃避時逃逸，警方隔天荷槍實彈將他拘捕到案。

請繼續往下閱讀...

經查，潘男二〇二〇年十月起就失聯，卻以自製獵槍在山區獵殺野生動物，再交由范嫌、阮嫌對外販售，今年三月，潘男宰殺流浪貓，並與人相約在台中麗寶樂園附近以一千五百元，交易已脫去皮毛的流浪貓屍體。

接著，今年四月十九日在不詳地點，潘男持自製獵槍，獵殺一隻保育類石虎，以臉書詢問買家，最後以三千元成交，總計獲利四千五百元。范男坦承有協助潘男尋找買家交易，進而取得五百元車馬費，女友阮女並協助翻譯。

因警方逮捕潘男時，同時發現山羊肉、穿山甲鱗片等動物的遺骸，研判該集團不是針對石虎盜獵，而是見到的野生動物都獵殺，不分種類，目的是賣給越南同鄉等人當野味吃。

台中地院審理後認為，石虎為珍貴稀有保育類動物，范男罔顧動物生命，非法宰殺販售，依違反動保法非法宰殺動物罪，處有期徒刑四月，併科罰金新台幣五萬元，非法買賣保育類野生動物罪，則處有期徒刑八月，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法