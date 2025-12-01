為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    600萬金飾搶案有「報馬仔」 續追是否有共犯

    2025/12/01 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    黃姓女千金6月5日攜帶裝有6百萬元金飾的兩個 行李箱，差點被搶走。 （讀者提供）

    黃姓女千金6月5日攜帶裝有6百萬元金飾的兩個 行李箱，差點被搶走。 （讀者提供）

    桃園市一家黃金加工廠黃姓女千金，攜帶六百萬元金飾到宜蘭鋪貨，被不相識的男子邱鉦恩掌握行蹤，邱男從桃園開車尾隨黃女到宜蘭行搶，過程疑點重重，檢警查出一名許姓男子涉嫌扮演「報馬仔」通風報信，已另外分案偵辦，持續追查是否有共犯。

    據了解，此案被害人黃姓女子的家族，在桃園市經營黃金加工廠，六月五日案發當天，她開車搭載李姓男友到宜蘭市新民路某銀樓鋪貨，因銀樓所在位置不好停車，便將車子停在附近路口，她獨自下車拖著二個裝金飾的行李箱前往店家，男友則在車上等候，不料，黃女拖著行李箱在路上行走時，遭沿路跟蹤的邱男駕駛BMW衝撞，差點搶走裝滿金飾的一個行李箱。

    邱男並不認識黃姓女千金，為何得知她宜蘭鋪貨行程及行李箱內裝有金飾？並選在單獨下車拖著行李箱行走時間點犯案？檢警專案小組抽絲剝繭，邱男坦承透過一名許姓男子掌握黃女及其黃金加工廠的近況。

    邱男被宜蘭地檢署起訴後，宜蘭地院處以有期徒刑三年十月，檢察官另案偵辦提供訊息的許男是否涉案，宜檢以偵查不公開為由，未透露目前偵辦相關細節。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播