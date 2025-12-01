600萬金飾搶案有「報馬仔」 續追是否有共犯

黃姓女千金6月5日攜帶裝有6百萬元金飾的兩個 行李箱，差點被搶走。 （讀者提供）

桃園市一家黃金加工廠黃姓女千金，攜帶六百萬元金飾到宜蘭鋪貨，被不相識的男子邱鉦恩掌握行蹤，邱男從桃園開車尾隨黃女到宜蘭行搶，過程疑點重重，檢警查出一名許姓男子涉嫌扮演「報馬仔」通風報信，已另外分案偵辦，持續追查是否有共犯。

據了解，此案被害人黃姓女子的家族，在桃園市經營黃金加工廠，六月五日案發當天，她開車搭載李姓男友到宜蘭市新民路某銀樓鋪貨，因銀樓所在位置不好停車，便將車子停在附近路口，她獨自下車拖著二個裝金飾的行李箱前往店家，男友則在車上等候，不料，黃女拖著行李箱在路上行走時，遭沿路跟蹤的邱男駕駛BMW衝撞，差點搶走裝滿金飾的一個行李箱。

邱男並不認識黃姓女千金，為何得知她宜蘭鋪貨行程及行李箱內裝有金飾？並選在單獨下車拖著行李箱行走時間點犯案？檢警專案小組抽絲剝繭，邱男坦承透過一名許姓男子掌握黃女及其黃金加工廠的近況。

邱男被宜蘭地檢署起訴後，宜蘭地院處以有期徒刑三年十月，檢察官另案偵辦提供訊息的許男是否涉案，宜檢以偵查不公開為由，未透露目前偵辦相關細節。

