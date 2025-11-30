要犯保外就醫逃亡 再犯強盜性侵求重刑

強盜性侵重刑犯保外就醫逃亡，再犯兩起強盜性侵案，桃檢起訴求重刑。（資料照）

四十一歲強盜性侵重刑犯江昱賢在新竹監獄服刑，因病保外就醫，原應於今年六月三日向新竹地檢署報到並返監服刑，卻棄保逃亡，還在桃園市犯下強盜、性侵害二名應召女子案，桃園檢警獲報，在桃園區一家汽車旅館將他逮捕；檢方認定江男惡行難除、犯後態度惡劣，近日依強盜、強制性交等罪起訴，建請桃園地院從重量刑。

江昱賢因強盜、性侵及其他犯行被判處重刑，合併應執行刑期十九年八月，收容於新竹監獄，後因患病，經評估未治療恐下肢癱瘓，去年十一月初獲准保外就醫，到宜蘭縣的醫院進行手術與復健治療，當時其殘刑剩四年六月，累進處遇晉至一級；竹監今年五月評估江男病況有改善，發文要他於六月三日返監服刑，但他逾期未歸。

預謀犯案 還拍裸片恐嚇

沒想到江男六月廿日晚間十點多前往桃園區一家汽車旅館投宿，隔日清晨找來應召女子性交易，對方剛進入房間，就被江男拿美工刀威脅，綑綁手腳後命女子交出提款卡、手機及說出密碼，接著性侵得逞，還拍下性侵過程；江男離開旅館後，持被害人提款卡盜領三萬一千元，女子則打內線通知櫃檯報警。

江男食髓知味，當天晚間八點半多到一家百貨行購買童軍繩、束帶等物，九點再住進位於龜山區的另一家汽車旅館，找來另一名應召女子完成性交易後，亮出美工刀脅迫及綑綁手腳，使用手機攝錄女子裸露影像，恐嚇「若報警就散布影像」，還搶走女子證件及現金二萬一千元，女子事後報警。龜山警方於同月廿二日晚間在桃園區一家汽車旅館逮捕江男。

檢警訊問時，江男辯稱，他是與第一位女子共謀詐取「皮條客」財物，綑綁只是做戲，但檢察官查出江與皮條客無對話紀錄，且江男否認強盜提款卡，事後卻有提領紀錄；另江男宣稱沒有脅迫第二位女子，但現場查獲美工刀，並查出他事先購買童軍繩、束帶，顯有預謀。檢察官考量江男事前備有凶器，行徑惡劣，建請法官從重量刑。

