竹聯副會長殺人潛逃 刑局押回台

潛逃印尼的我國重大通緝犯賴彥翰被押返歸案。（記者邱俊福翻攝）

重大外逃通緝犯變身食材商 我與印尼合作逮人

被列為重大外逃通緝犯的男子賴彥翰，廿六年前擔任竹聯幫孝堂天母分會副會長時，涉嫌率幫眾分持西瓜刀、棍棒赴台北市天母國小尋仇，當街追砍對方人馬造成一死二傷，警方事後逮捕參與械鬥、殺人等多人送辦後，賴男遭法院判刑十一年二個月，但他潛逃印尼至今十四年，期間落地生根隱姓埋名從商；刑事警察局國際科近期獲報，與印尼執法單位合作順利逮人，前天押返歸案。

請繼續往下閱讀...

據悉，同樣涉及該殺人案的賴男胞弟也潛逃出境，目前行蹤不明。

警方調查，一九九九年十一月間，四十七歲賴男因旗下護法跟呂姓男子有嫌隙，得知呂男出現於天母國小後，涉嫌糾集也是護法的胞弟與大批幫眾，分持刀械、棍棒等前往尋仇，當場爆發街頭砍殺暴力事件，呂男遭砍四十五刀慘死，另有二人受傷。

賴男械鬥殺人 判11年2月

賴男涉及這起殺人案後，二〇〇〇年遭法院判刑十一年二個月，一再上訴仍被判重刑，賴男認為已難逃法網，二〇一一年三月潛逃出境，遭士林地方檢察署發布通緝，並於去年二月被最高檢察署列為重大外逃通緝犯。賴男潛逃離境後，持他國護照輾轉至印尼雅加達隱姓埋名，從事食材貿易生意。

刑事局駐印尼警務聯絡組接獲印尼移民總局通報，該國有可疑外籍人士情資後，經清查比對確認該外籍人士是賴男，印尼執法單位於本月廿六日協助我方逮捕賴男，送往移民總局進行臨時羈押，前天由我方派員押解回台服刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法