里民指控知情不報 帶頭破壞山林／插角里長︰瀝青是暫放 包商很辛苦

新北市三峽區插角里長劉添財。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三峽區插角山區的兩千坪農地被營造業者傾倒大量廢瀝青，新北市農業局已從重開罰，檢警也懷疑有環保蟑螂介入，將蒐證追查不法。當地里民指控，傾倒廢瀝青污染農地的地點，位於插角里長劉添財住處旁，一輛輛載運廢瀝青的砂石車，也都會經過劉男住處，而且傾倒時間至少將近半個月，質疑里長知情不報。

還有里民指稱，初任插角里長的劉添財到任不久，就砍斷舊台北縣政府時期，官方補助數百萬元、花十餘年養護的三百多棵櫻花樹，事後市政府要開罰，劉添財辯稱該些櫻花樹阻擋山路視線才砍除，雖然允諾種回，但未執行。

請繼續往下閱讀...

此外，去年又傳出當地吳姓里民在山區自家土地採收老薑，當時劉添財找上吳姓農民稱，採收薑要告知他，還說運上路就歸他管，里民認為他根本是攔路虎，雙方起爭執後，一度鬧上媒體，結果這次又發生傾倒廢瀝青事件，質疑里長帶頭破壞農地。

劉添財曾挨批是攔路虎

記者採訪劉添財，他表示，知道瀝青廢料放置在該處，但只是業者暫放，當時施工因為下雨，才暫放在該農地，透過他協調地主也獲同意，「這些廢料只是暫放而已，包商很辛苦」，他不認為違法或有何不妥之處。

檢警人士表示，全案除由農業局依違反水土保持計畫重罰業者卅萬元，要求限期移除外，警方之前已會同勘查過傾倒瀝青廢的現場，後續會就全案有無不法者從中介入牟利、有無涉及刑事責任等情，深入調查釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法