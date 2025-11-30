倒滿廢瀝青 新北兩千坪農地報廢／環保蟑螂介入？ 業者︰有人帶上山傾倒

本報披露新北市三峽區兩千坪良田，近來遭傾倒大量瀝青廢料 ，農業局開罰後，業者緊急清運。 （記者吳仁捷攝）

位於新北市三峽區插角山區的兩千坪農地，出現被人傾倒大量廢瀝青，地方里民指控是施作農路的立向營造所為，新北市農業局、環保局及三峽警分局前往勘查，農業局認為破壞農地嚴重，依違反水土保持計畫重罰業者卅萬元，要求限期移除，昨天續追業者清運情況。據了解，因業者指稱有人帶路上山傾倒，檢警不排除有環保蟑螂介入，已展開蒐證、追查不法，嚇阻污染山區用地的犯行。

檢警蒐證 續追不法

本報日前接獲當地里民爆料，指位於插角山區的該處農地，遭惡意傾倒大量刨除瀝青廢料，已淪為「美濃大峽谷三峽版」；地方民眾也向新北市政府檢舉，進而查出是承包農業局同里暗鞍路農路改善工程的立向營造，將刨除農路產生的廢瀝青棄置該農地，導致兩千坪良田報廢。農業局、環保局廿七日上山了解，當場制止傾倒行徑，農業局隨即開鍘，以違反水保計畫重罰業者，並列入黑名單廠商。

請繼續往下閱讀...

新北市環保局說，已掌握大量瀝青刨除料產源，雖屬可再利用，若不肖業者未限期循合法管道移除，將被認定為廢棄物，就會依違反「廢棄物清理法」第四十六條規定移送法辦，面臨最重可判處五年徒刑、併科最高一五〇〇萬元罰金的刑罰。

里民指控，一週前發現大量砂石車進入插角山區、北一〇九縣道路段，農民上山耕作赫見原本「三峽區插角段內插角小段一四三之一五」地號的農地，遭倒滿瀝青廢料，憤而向新北市政府檢舉。

里民還質疑，類似營建廢料應傾倒至合法棄置場，質疑營造商勾結不肖人士，而且發包單位也監督不力，才導致污染農地事件。

農業局回應表示，傾倒廢瀝青的營造商前天至昨天持續將倒在該農地的廢瀝青運走，但現場仍有不少瀝青廢料，將監督違法棄置的營造商至完全清運為止，初估傾倒量為三百立方公尺以上。新北市警三峽分局表示，當天會同農業局上山了解，由於棄置地點偏遠，研判有不肖環保蟑螂引介，將續追不法犯行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法