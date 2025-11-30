弱勢車手其情可憫？ 法界: 一犯再犯不適用「情輕法重」／對事情理解判斷與常人無異 不該憫恕

姚姓女子有中度身心障礙證明，在8縣市犯15案，犯第15案法官不再輕饒，未遂仍判2年。（資料照）

詐欺集團犯罪為禍甚鉅，也是當前政府執法打擊重點，但詐團利用有身心障礙、家境堪憐的弱勢者當車手或人頭戶，執法與司法機關面臨這樣的被告時，仍應嚴懲遏阻犯行、或以情狀可憫給予輕判寬典？

曾擔任彰化地檢署檢察官的執業律師鄭智文認為，詐團常利用被告的「無知」，讓被告在定罪前不斷犯案，將來數罪併罰，因此「犯案成本」極低，以本案姚女來說，雖為中度身心障礙，並非智能障礙，可從事高風險的車手工作，且一犯再犯，在量的增加下，已無「情輕法重」適用問題，當事人被詐團利用完了，就得面對應有的刑期與龐大賠償。

請繼續往下閱讀...

姚女可能自恃身心障礙者可獲減刑輕判，被捕、起訴、判刑，仍持續犯案，在法庭上屢以家貧、身心障礙，被詐團利用等因「賣慘」，不少法院援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」將她減刑，不過，她犯下第十四、十五案後，法院改為認定她惡性不輕，無值得憫恕之處，其中第十五案終於「突破」過去的判六月、不到一年、一年多不等刑度，審理法官將她判刑二年。

法官︰姚女為謀利執意當車手

法官認為，姚女知道當車手詐財要承擔的風險，知道要獲得酬勞，仍心存僥倖、鋌而走險，顯然各方面表現與認知，對事情的理解與判斷，與一般人無異；法官認為她之前被起訴、判刑，仍不知謹言慎行，為了圖謀利執意當車手，因而無適用「犯罪之情狀顯可憫恕」的餘地。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法