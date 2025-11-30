為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    弱勢車手其情可憫？ 法界: 一犯再犯不適用「情輕法重」／對事情理解判斷與常人無異 不該憫恕

    2025/11/30 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    姚姓女子有中度身心障礙證明，在8縣市犯15案，犯第15案法官不再輕饒，未遂仍判2年。（資料照）

    姚姓女子有中度身心障礙證明，在8縣市犯15案，犯第15案法官不再輕饒，未遂仍判2年。（資料照）

    詐欺集團犯罪為禍甚鉅，也是當前政府執法打擊重點，但詐團利用有身心障礙、家境堪憐的弱勢者當車手或人頭戶，執法與司法機關面臨這樣的被告時，仍應嚴懲遏阻犯行、或以情狀可憫給予輕判寬典？

    曾擔任彰化地檢署檢察官的執業律師鄭智文認為，詐團常利用被告的「無知」，讓被告在定罪前不斷犯案，將來數罪併罰，因此「犯案成本」極低，以本案姚女來說，雖為中度身心障礙，並非智能障礙，可從事高風險的車手工作，且一犯再犯，在量的增加下，已無「情輕法重」適用問題，當事人被詐團利用完了，就得面對應有的刑期與龐大賠償。

    姚女可能自恃身心障礙者可獲減刑輕判，被捕、起訴、判刑，仍持續犯案，在法庭上屢以家貧、身心障礙，被詐團利用等因「賣慘」，不少法院援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」將她減刑，不過，她犯下第十四、十五案後，法院改為認定她惡性不輕，無值得憫恕之處，其中第十五案終於「突破」過去的判六月、不到一年、一年多不等刑度，審理法官將她判刑二年。

    法官︰姚女為謀利執意當車手

    法官認為，姚女知道當車手詐財要承擔的風險，知道要獲得酬勞，仍心存僥倖、鋌而走險，顯然各方面表現與認知，對事情的理解與判斷，與一般人無異；法官認為她之前被起訴、判刑，仍不知謹言慎行，為了圖謀利執意當車手，因而無適用「犯罪之情狀顯可憫恕」的餘地。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播