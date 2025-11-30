身心障礙證明當免死金牌 8縣市犯15案／賣慘獲輕判 女車手成院檢常客

姚姓女子有中度身心障礙證明，在8縣市犯15案，犯第15案法官不再輕饒，未遂仍判2年。（資料照）

加入不同詐團 障礙女被抓不怕

有中度身心障礙證明的卅七歲姚姓女子，五年前多次提供銀行帳戶給詐欺集團，之後又當起車手，去年被捕獲釋後立刻犯案，再度被抓，羈押獲釋後仍繼續當詐團成員，因法院考量她是身心障礙者，量刑均從輕，姚女被判刑也無所謂，持續不停犯案，總共被八個地檢署起訴十五案，甚至今年六月即將入獄前，又到彰化再「幹一票」，成為地檢署、法院的常客。

犯第15案不再輕饒 未遂仍判2年

姚女每回被抓就「賣慘」，指自己是身心障礙者且貧困，直到她犯下第十五案，法官審理時，認為她一犯再犯、惡性非輕，雖然未遂，仍加重量處二年徒刑。

判決書指出，姚女的「詐騙生涯」從二〇一〇年開始，她提供銀行帳戶跟手機門號給詐團，二〇二三年進一步當車手，多次冒充投資公司業務員向被害人收款，也多次到提款機領現金交給上級，每次報酬約三千元。

姚女去年一月間更是大肆犯案，十三與十七日兩度到桃園市向被害人收款共二百萬元，兩案被判刑一年十一月；十三日還趕路到台中市向被害人收款五十萬，此案判一年六月；廿六日到彰化收款五十萬元，被判刑九月；同月卅日到台南市收款一百萬元又被捕，此案判刑六月。她瘋狂犯案，幾乎都交保獲釋，直到卅日再犯時，總算被羈押。

沒想到去年三月廿七日獲釋，五月間又賣帳戶和手機門號給詐團，十月加入另一詐團當車手。她每回落網，法院審理時，多半宣稱父母是退休公務員，但父親失智，從事清潔工的她經濟困窘，且從小有身心障礙，還有情緒障礙等症狀，她是被詐團欺騙利用才觸法。多數法院都以其情可憫等理由，將她減刑輕判。

但她後來在彰化落網，彰化地院認為，被告犯案未遂可減刑，但她多次加入不同詐團詐財，近年被台北、新北、桃園、台中、台南、橋頭、高雄、彰化地檢署起訴十五案（部分已判刑），一犯再犯，惡性不輕，依加重詐欺取財未遂罪判刑二年，併科罰金五萬五千元，犯罪所得五千元沒收，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

