詐防中心擴大編制 結合偵查技術及培養專才

警政署刑事警察局昨舉行「詐欺犯罪防制中心法制化啟航典禮」。（記者鄭景議攝）

刑事警察局詐欺犯罪防制中心法制化作業，本月七日經行政院核定生效實施後，昨天舉行「法制化啟航典禮」，宣告我國防制詐欺工作正式邁向專責化、制度化新階段。內政部部長劉世芳強調，詐防中心未來除了擴大編制，也將走向精準、專業、專責，讓反詐工作能夠精準結合新的偵查技術及培養打詐專門人才。

增專線員額10人

除了內政部長劉世芳，總統府秘書長潘孟安、行政院政務委員林明昕、警政署長張榮興也參與啟用典禮。劉世芳表示，儘管與去年同期相比，詐騙案件數量與財損金額都已大幅下降，但社會焦慮與批評仍存在，期許詐欺犯罪防制中心能扮演三大重要角色，一是全國詐騙案的「情資雷達」，及早攔截；二是金融與電信端的「煞車系統」，透過科技預警提醒民眾；三是防詐政策的「戰情室」，滾動檢討策略。

劉世芳說，一六五防詐專線人員每天平均要接五〇至八〇通電話，負荷量大，未來中心將擴編，並加強接線員警的諮商輔導方案，幫助心理減壓。據了解，未來將增加十名一六五人員配置。

潘孟安表示，面對詐騙手法不斷翻新，政府必須具備更專業、更懂得運用科技的打詐團隊，刑事局已投入巨量資料分析、跨平台情資整合、數位金融流向追蹤與AI判識工具導入，讓警方更精準地掌握詐騙集團運作模式。

林明昕指出，詐欺犯罪防制中心長期擔任打詐政策的秘書幕僚，法制化後納入多位專業人才，期許能發揮更大功效，減少財產損失，提升民眾安全感。

