    首頁 > 社會

    搭上泰北知名毒梟 竹聯堂主成台灣毒團最大咖

    2025/11/29 05:30 記者徐聖倫／新北報導
    林秉豐涉入運毒、販毒業前，主要從事傳統的暴力討債，曾多次被捕。（資料照）

    林秉豐涉入運毒、販毒業前，主要從事傳統的暴力討債，曾多次被捕。（資料照）

    綽號「豆漿」的竹聯幫和堂前堂主林秉豐，涉嫌主導走私市值五十億元海洛因。據警方蒐證，林男是國內最頂端的毒團大咖，為了開闢毒品輸台門路，曾多次進出泰國與金三角，直接與泰北超重量級的知名大毒梟「龍哥」搭上線，二人合作牟利。

    龍哥擁軍隊 還搞閱兵儀式

    林男有組織犯罪、毒品等多項犯行紀錄，據指出，二〇一八年至二〇二一年間，他密集前往東南亞國家，其中多次進出泰國，透過關係結織泰北毒梟「龍哥」，二人進而合作從事毒品買賣；林男打通「出貨」管道後，成為國內毒品圈少數不缺貨源的超大咖，也成為當時幫內最有錢的大哥之一。

    知情人士透露，「龍哥」不僅是國際大毒梟，在泰北還擁軍隊，出貨時有軍隊護送，林男前去洽談買毒和運毒，宛如電影「門徒」情節，還被安排觀看閱兵儀式。

    林男涉入運毒、販毒業前，主要從事傳統的暴力討債，二〇〇九年警方偵辦桃園一家科技公司遭犯罪集團暴力討債，查出林男是主嫌，還意外發現當時藝人江蕙、楊烈等人，也是他們找碴的對象。

    二〇二一年，新北市警局破獲藏在木材夾層內的海洛因磚共一一七二塊，逮捕多名運毒集團分子時，林男已早一步搭機潛逃中國廣東省。

