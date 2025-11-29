刑局策動竹聯首腦返台投案

2021年新北市警局破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內的海洛因磚共1172塊，黑市價值50億元。（資料照）

林秉豐癌末 獲保外就醫

新北市警局於二〇二一年間破獲台灣史上最大宗毒品走私案，查獲藏在木材夾層內、市值五十億元的海洛因磚一一七二塊，當時七名落網的販毒集團成員，皆已判刑定讞發監，其中有二人遭重判無期徒刑；不過集團首腦、當時的竹聯幫和堂堂主林秉豐，早一步潛逃中國遭通緝，今年間刑事警察局獲悉林男罹病，六月間策動他投案，林男選擇回台，隨即於七月搭機返回。

歸案馬上用健保 引議論

但他抵台後，確認已是腦癌末期病人，得以保外就醫；林男回台歸案變成健保醫療病患，也引發外界議論。

本案是在二〇二一年六月間，新北市林口警分局員警於泰山區巡邏時，發現一間倉庫常有不明人士出入，門口還常停豪車，刑警大隊與分局布線蒐證後，鎖定從台中港進口、運來泰山倉庫放置的一批木材十分可疑，進而破獲巨量海洛因毒品走私案。

警方查出，毒品是由綽號「豆漿」的林男與旗下幫眾走私進貨，進而循線逮捕巫文凱、游以翔、黃朋逸、郭維昆、莊世帆、劉旭凱及陳一峰等七名販毒集團成員送辦，並經檢方起訴及向法院請求從重量刑。

巫男等七名販毒成員皆已於前年判刑定讞，參與策劃的劉旭凱與澳洲籍男子陳一峰否認犯行，判無期徒刑、褫奪公權終身；巫男等另五名共犯認罪及供出內情，各判六年至十五年不等徒刑。

今年七月間，刑事局成功策動病重的林男返台投案，對於涉及的運毒案件，林男警詢時表達有參與，但否認是主策畫者。

