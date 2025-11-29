清潔隊職缺 收賄安插 聯手賣官 潮州鎮長、鎮代主席起訴

屏東縣潮州鎮長周品全涉收賄賣官，昨被起訴。（資料照）

屏東縣國民黨籍潮州鎮長周品全，去年間涉夥同石姓妻子、陳姓秘書等人，收賄後販賣清潔隊員職缺，獲利近四百萬元，包括將同黨籍鎮代會主席王淑貞的三名親屬也安插進清潔隊；屏東地檢署昨天依違反貪污治罪條例、洗錢防制法等罪嫌，起訴周品全、王淑貞等十五人。

鎮長周品全 透過妻子、秘書收賄

周品全曾違法為原擬參選總統的郭台銘收購連署書遭羈押，因供出收購連署書的五百萬元賄款是由屏東縣國民黨籍議長周典論交付，獲檢方緩起訴處分，須支付公庫五十萬元。他於去年復職，重新上任後沒多久，竟又涉嫌犯行更嚴重的收賄賣官案，因涉案情節重大，今年七月再次被法院裁定羈押。

鎮代主席王淑貞 也幫3親屬打通

屏檢指出，周擔任鎮長期間濫用對清潔隊員人事核定的職權，透過妻子及陳姓秘書等人收賄，安插七名友人及樁腳的親屬到清潔隊任職，每人收三十萬至八十萬元不等賄金，共收受三百九十萬元。其中王淑貞為了讓兒子、外甥及外甥女進入清潔隊，亦透過周妻行賄一百六十萬元。王表示已向檢方承認犯行。

此外，檢方查出周品全與王淑貞還涉嫌公器私用，多次將公務車用於私人就醫等用途，卻核銷油料費用，造成公帑損失。

屏檢偵辦後，依收賄、行賄、背信及洗錢等罪起訴周品全夫婦、王淑貞、陳姓秘書、居中穿梭者等十五名被告；全案移審屏東地院後，羈押近四個月的周品全獲法官諭知五十萬元交保。

屏東縣潮州鎮代會主席王淑貞，涉行賄安插進3名親屬進清潔隊，昨被起訴。（資料照）

