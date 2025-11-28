層層轉手變犯案工具 權利車成治案隱憂

三環幫將數百輛權利車藏放新竹山區。（記者邱俊福翻攝）

三環幫車藏山區 新竹驚見車海

新竹地區知名三環幫涉嫌成立行銷、車行及融資公司等公司，誘騙急需用錢的被害人，向其車行「假購車貸款」，再把車輛渡予其融資公司作為擔保成為權利車，這些拿來牟利與作案使用的大量權利車，為免遭警方查緝，該幫派特別於新竹縣芎林鄉山區承租二處隱密地點，交換輪流放置，宛如大型停車場。

警方表示，該二處停車地點相距不遠，沒有門牌地址，只有一條山間小徑可供車輛進出，且集團不時將車輛從一處全部移置到另一處，避免遭警方鎖定。

所謂權利車為車主辦理車貸、設定動產擔保登記後繳不出錢，於車輛無法辦理過戶下，私下轉賣給當舖、中古車行或個人，因車價低廉，許多人願意甘冒車子被銀行拖走風險，購買使用權利，也因層層轉手，執法機關無法立即查出真正使用者。

正因權利車層層轉手的隱匿使用者特性，近年來淪為黑幫、詐騙集團給予槍手、車手犯案使用的工具，比如去年七月發生的台南市區漁會前理事長林士傑在自家門口遭槍擊命案，槍手駕駛權利車、掛偽造車牌逃逸；前年初桃園角頭老大郭信一遭槍手狙殺身亡，槍手也是駕駛權利車逃逸及燒車滅證，顯示權利車已成治安重大隱憂，也被警政署列為重點查察對象。

三環幫中生代大哥吳建承涉利用債務整合詐欺，被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

