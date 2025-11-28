為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖快艇走私14億大麻

    2025/11/28 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    私梟發現海上遭跟監，立即海上丟包，緝毒人員逐一打撈上岸。（澎湖地檢署提供）

    私梟發現海上遭跟監，立即海上丟包，緝毒人員逐一打撈上岸。（澎湖地檢署提供）

    在海上被逮正著 5嫌起訴 續追一名未到案者

    澎湖地檢署偵破今年最大宗四七四公斤大麻走私案，逮捕高姓主嫌為首的五名嫌犯，企圖以澎湖為中繼轉運站，送往台灣銷售，經澎湖地檢署偵查終結，依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品大麻罪提起公訴，聲請沒收運毒快艇，以斷絕毒品交通工具，同時通緝一名未到案者。

    檢方表示，運毒集團以澎湖作為走私毒品轉運站，此次查獲大麻數量驚人，市價高達十四億元，如流入台灣本島，可供百萬人次吸食，嚴重戕害國人身心健康。

    起訴書指出，澎湖地檢署指揮巡警調等單位組成專案小組，長期蒐證後，聯手於海上、岸際查緝，破獲以高姓男子為首的運毒集團，以三百萬元為報酬，委託陳姓船長自澎湖風櫃駕駛快艇「日月星一六八號」，至七美外海接運大麻，再至龍門裡正角搶灘，接著由陳嫌、蔡嫌、呂嫌、李嫌租車在岸際接運。

    專案小組掌握事證，派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝，陳姓船長在海上驚覺事跡敗露，往外海行駛，並海拋大麻。

    海巡艦艇掌握該快艇航跡（裡正角、龍門、烏崁、鎖港、山水、嵵裡、風櫃），打撈陳嫌海拋大麻共計七九九小袋，毛重四七四公斤，分裝成四十大袋上艇。

    專案小組於今年八至十一月間，追查岸際接運人員，陸續執行數波溯源行動，先後拘提陳嫌、蔡嫌等五人到案，聲請羈押獲准，並扣押快艇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播