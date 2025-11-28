澎湖快艇走私14億大麻

私梟發現海上遭跟監，立即海上丟包，緝毒人員逐一打撈上岸。（澎湖地檢署提供）

在海上被逮正著 5嫌起訴 續追一名未到案者

澎湖地檢署偵破今年最大宗四七四公斤大麻走私案，逮捕高姓主嫌為首的五名嫌犯，企圖以澎湖為中繼轉運站，送往台灣銷售，經澎湖地檢署偵查終結，依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品大麻罪提起公訴，聲請沒收運毒快艇，以斷絕毒品交通工具，同時通緝一名未到案者。

請繼續往下閱讀...

檢方表示，運毒集團以澎湖作為走私毒品轉運站，此次查獲大麻數量驚人，市價高達十四億元，如流入台灣本島，可供百萬人次吸食，嚴重戕害國人身心健康。

起訴書指出，澎湖地檢署指揮巡警調等單位組成專案小組，長期蒐證後，聯手於海上、岸際查緝，破獲以高姓男子為首的運毒集團，以三百萬元為報酬，委託陳姓船長自澎湖風櫃駕駛快艇「日月星一六八號」，至七美外海接運大麻，再至龍門裡正角搶灘，接著由陳嫌、蔡嫌、呂嫌、李嫌租車在岸際接運。

專案小組掌握事證，派遣海巡艦艇及岸際人員出海、岸際同步查緝，陳姓船長在海上驚覺事跡敗露，往外海行駛，並海拋大麻。

海巡艦艇掌握該快艇航跡（裡正角、龍門、烏崁、鎖港、山水、嵵裡、風櫃），打撈陳嫌海拋大麻共計七九九小袋，毛重四七四公斤，分裝成四十大袋上艇。

專案小組於今年八至十一月間，追查岸際接運人員，陸續執行數波溯源行動，先後拘提陳嫌、蔡嫌等五人到案，聲請羈押獲准，並扣押快艇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法