高雄里長聯手宮廟主委 淪地頭蛇收押

高雄永安區維新里里長蔣福山涉嫌向廠商索賄遭收押。（取自臉書）

恐嚇廠商 不配合「募款」就發動抗爭

高雄市永安區維新里無黨級里長蔣福山、與文興宮主任委員張財華淪為地方惡霸！橋頭地檢署追查發現，二人以辦理進香繞境活動對外募款，憑藉里長權勢假藉發動抗爭、舉報稽查或開罰威脅，向永安工業區廠商勒索財物，檢方訊後依違反貪污治罪條例向法院聲押禁見獲准。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮廉政署廿五日發動搜索，陸續傳喚被告蔣福山、張財華及證人等五人到案。

經查，蔣福山、張財華二人，以宮廟進香繞境活動對外募款，向工業區廠商要求配合，放話若不配合捐款將發動里民抗爭，或通報權責單位辦理聯合稽查對廠商開罰，部分廠商息事寧人，給予五萬至五十萬元不等款項。

檢方掌握蔣福山以惡劣口氣對工業區廠商幹部索賄的不法事證，複訊後認定被告蔣福山、張財華二人涉嫌貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物 、刑法恐嚇取財等罪嫌重大，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

蔣福山於十一年前就曾被控使用相同手法，與張財華聯手向工業區廠商索賄，遭高雄地檢署聲押獲准及起訴，並被關押一百六十天，不過最後獲判無罪，蔣男還因此獲得冤獄刑事補償卅二萬元，沒想到十一年後二人又被廠商舉報，進而遭查辦收押。

