    南市消防分隊長 涉境外平台吸金

    2025/11/28 05:30 記者王捷／台南報導
    南市消防分隊長疑遭境外吸金平台吸收，拉同事投資，還傳出有人慘賠200多萬，消防局火速處分，記兩小過、調職，並送懲戒法院，強調若涉刑法將究辦。（記者王捷攝）

    南市消防分隊長疑遭境外吸金平台吸收，拉同事投資，還傳出有人慘賠200多萬，消防局火速處分，記兩小過、調職，並送懲戒法院，強調若涉刑法將究辦。（記者王捷攝）

    記兩小過、調地 警偵辦

    台南市消防局一名分隊長疑遭境外吸金平台吸收，擔任集團「榮譽導師」，拉同事加入投資，還傳出有人被騙走兩百多萬元，消防局獲知後火速啟動調查，將他記兩小過及調地處分，同時移送懲戒法院；台南市警第三分局也已受理報案，依違反銀行法等罪偵辦中。

    警方提醒，近年假投資詐騙常以境外理財平台為名，標榜穩定高配息與低風險，實際運作卻是靠不斷拉人頭藉此吸金，是典型的吸金詐騙行為，民眾勿輕信高報酬話術，更不要為了推薦獎金牽連親友，避免成為被害人、甚至淪為詐騙集團幫手。

    快退休 私下揪投資群組

    南市消防局表示，該名分隊長是基層消防員出身，原在內勤服務，近年取得分隊長資格後調任外勤，已接近退休年齡；局方之前未獲悉他拉同事加入吸金集團，直到其資金運轉出現問題，被害人向消防局投訴及成立受害者群組，局本部獲知後，立即啟動調查。

    有人被騙兩百萬

    據了解，分隊長還有其他家人也在吸金平台中，他不只開說明會分享「低本金、高獲利」吸引被害人加入，還鼓勵參與者拉下線翻倍獲利，甚至私下成立投資群組，宣稱有穩定配息，鼓勵同事、義消用幾千元試水溫再逐步加碼，部分被害人後來因資金壓力吃緊，向消防局投訴，他才急忙關閉群組。

    警方調查，該境外平台有被通報為詐欺平台，採多層級推薦制度，強調分享連結就能拿到團隊分潤與獎金，網路上也有許多被害人分享受騙經驗，分隊長被質疑要求同事拉親友成為下線，再往下拓展投資人數。

    消防局接獲投訴後，隨即交政風單位調查，並對分隊長祭出記過、調整服務單位處分，昨天彙整資料，將他移送懲戒法院審理。

