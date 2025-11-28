為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    債務整合 黑幫大哥組三合一詐團 扣逾億元232輛權利車 史上最大

    2025/11/28 05:30 記者邱俊福／台北報導
    新竹三環幫將數百輛權利車藏放新竹山區。（記者邱俊福翻攝）

    新竹在地三環幫的中生代大哥吳建承，涉嫌組成結合行銷、車行及融資業務的「三合一」債務整合詐欺集團，該集團成立六間公司分工負責招攬、過戶、放款，先於網路放送輕鬆核貸、債務整合廣告，上鉤的被害人若無不動產，便誘騙申辦購車貸款，並將車輛讓渡給融資公司成為權利車，進而將大量權利車用於出租、轉售、甚至提供犯罪使用，成為該幫最大金源。刑事警察局偵二大隊第二隊逮捕吳男等十九人，一舉查扣市值逾億元的二三二輛權利車，此為史上最大規模的權利車查扣行動。

    網路大撒廣告 引誘民眾抵押借款

    警方是在偵辦今年初新竹縣三環幫大哥劉憲治遭槍殺命案時，發現犯案及接應的權利車均來自承益資融公司，進一步查知該公司及四間行銷公司、一間車行，背後皆由三環幫操控。

    犯案手法是先由行銷公司透過網路以債務整合、快速核貸等話術，吸引急需資金民眾，若民眾有不動產擔保品，便引誘抵押借款，若無擔保品則誘騙申請不實購車貸款，成功核貸後向被害人收高額開辦費、手續費等，背負車貸的被害人僅能取得約一半車貸資金，並將車讓渡給融資公司為擔保，該車即成為權利車。

    被害人財損8千萬 逮三環幫19人

    警方聲請搜索票獲准後，七月底展開行動，搜索及逮捕吳男等十九人，初估該幫犯案二年多，被害人逾二百人，首波已清查出六十名被害人的財損約八千萬元，新竹地檢署本月中旬依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺等罪嫌起訴。

