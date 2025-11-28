中配徐春鶯收押禁見 涉受中方指示、資助 幫柯文哲造勢

中配徐春鶯涉受中國指示、資助，替民眾黨總統候選人柯文哲造勢、宣傳，羈押禁見。（資料照）

前年一度傳出將被民眾黨納入不分區立委名單、引發議論的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，涉嫌在二〇二四年總統大選及二〇二二年直轄市長期間，涉受中國指示替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持，另又涉房產詐貸及經營地下匯兌。新北地檢署前天指揮調查局台中市調查處兵分十一路搜索，昨天訊後依反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，有逃亡及串滅證之虞，向法院聲押禁見徐女獲准。

涉房產詐貸、經營地下匯兌

據了解，徐春鶯違法行為分為三大塊，一是涉接受中方指示、資助，在二〇二二年直轄市選舉及去年總統大選時，分別幫黃珊珊、柯文哲助選；二是涉營地下匯兌，幫數十名中國配偶進行人民幣與台幣換匯，金額逾千萬元；三是涉以房屋買賣墊高價格及出示不實文件，向銀行詐貸兩千多萬元。

檢察官黃佳彥、林佳慧前天指揮搜索徐女等人住處，帶回七名被告及十二名證人，訊後依「受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持」、詐欺取財、偽造文書、未經許可經營匯兌業務等罪聲押禁見徐女獲准，另六名被告包含共謀詐貸及被徐女找去參與造勢者，分獲交保。

犯反滲透法、刑法詐欺等罪

徐春鶯是在卅一年前以中配身份依親來台後，取得身分證，曾任國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等，前年傳出民眾黨曾考慮將她列入不分區立委名單，但因她曾任中共國企幹部身分等原因引發議論。

