    社會

    結束中國工廠 資金全數投入 董娘墜股票投資陷阱 遭詐1.6億

    2025/11/27 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹一名董娘誤信投資股票陷阱，被詐騙一億六千萬元，新竹檢方偵辦聲押五名詐騙集團成員獲准。（資料照）

    新竹一名董娘誤信投資股票陷阱，被詐騙一億六千萬元，新竹檢方偵辦聲押五名詐騙集團成員獲准。（資料照）

    詐團5幹部收押 逮10餘名車手

    新竹一名董娘誤信投資股票APP陷阱，被騙數千萬元後仍未覺醒，再將中國工廠結束後的資金全數投入，最後發覺不對勁時，已被詐騙一億六千萬元，新竹檢方偵辦聲押五名詐騙集團成員獲准，並陸續逮捕十餘名車手偵辦起訴，董娘則奔波各地法院開庭試圖追回款項。

    法官調查，董娘前年起誤信臉書投資資訊，遭詐團盯上，以LINE暱稱「千興國際營業員」、群組「財謀天下」等誆稱，可參與「千興」投資APP之會員購買股票投資獲利，要求其依指示匯款至指定帳戶。

    董娘曾一次捧千萬現金交車手

    此後董娘多次面交或匯款給詐團，最多曾一次捧千萬現金給車手，被騙數千萬元仍不知墜入陷阱。董娘甚至將中國的工廠結束掉，將資金全數投入，總計達一億六千萬元。

    竹檢據報偵辦，聲押五名詐團幹部獲准，並起訴十餘名取款車手，車手都說收得款項均層轉予上手，藉以隱匿犯罪所得與去向。

    由於董娘被騙時間頗長、次數與金額都很多，因此光是車手的審理，就幾乎遍佈全國各地方法院，而董娘則忙於奔波於法院，除提出刑事告訴外，也積極提附帶民事求償，累計各地院陸續判賠給董娘的金額，已超過七千萬元，這也表示董娘還有九千萬元受詐的民刑事官司，還要繼續跑全國各地院爭取權益。

