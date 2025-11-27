性侵41國小學童 狼教練判464年

台中市去年爆發擔任多所國小棒球隊的某教練，涉對四十一名學童性侵猥褻高達九次，還拍攝三十四段不雅影片，台中高分院昨二審宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回被告上訴，維持一審對其九十項犯行的原判決，而該教練被判的刑期加總逾四六四年，全案仍可上訴最高法院。

台中地院今年七月依七個「對未滿十四歲男子強制性交罪」各處七年十月徒刑；四十六個強制猥褻罪各處三年六月徒刑；三個對兒童乘機猥褻罪各處一年六月徒刑；三十四個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑七年二月至八年六月，該教練表示自身成長過程曾遭性侵及猥褻，對性認知有影響，認量刑過重上訴。

但台中高分隊未採信，認為不足動搖一審判決，昨審結駁回上訴，維持一審刑度；一名被害小球員母親昨聲淚俱下表示，該教練不僅要求小孩對他口交，自己也對小孩口交，真的很噁心，希望能判他死刑，因為擔心他出來後，還握有相關影片恐嚇小孩，希望他永遠不要放出來。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

