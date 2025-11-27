為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    性侵41國小學童 狼教練判464年

    2025/11/27 05:30 記者許國楨、陳建志／台中報導

    台中市去年爆發擔任多所國小棒球隊的某教練，涉對四十一名學童性侵猥褻高達九次，還拍攝三十四段不雅影片，台中高分院昨二審宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回被告上訴，維持一審對其九十項犯行的原判決，而該教練被判的刑期加總逾四六四年，全案仍可上訴最高法院。

    台中地院今年七月依七個「對未滿十四歲男子強制性交罪」各處七年十月徒刑；四十六個強制猥褻罪各處三年六月徒刑；三個對兒童乘機猥褻罪各處一年六月徒刑；三十四個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑七年二月至八年六月，該教練表示自身成長過程曾遭性侵及猥褻，對性認知有影響，認量刑過重上訴。

    但台中高分隊未採信，認為不足動搖一審判決，昨審結駁回上訴，維持一審刑度；一名被害小球員母親昨聲淚俱下表示，該教練不僅要求小孩對他口交，自己也對小孩口交，真的很噁心，希望能判他死刑，因為擔心他出來後，還握有相關影片恐嚇小孩，希望他永遠不要放出來。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播