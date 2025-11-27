通訊行掩護賭詐 百人被騙2.6億

警方查獲台南一家通訊行掩護詐欺水房與賭場，長期蒐證後攻堅逮捕江姓主嫌等5人，起出名車、帳戶門號資料及毒品。（民眾提供）

江姓男子以合法通訊行掩護經營網路賭博據點與詐欺水房，運用假借貸款騙人頭戶購買手機，還賣人頭卡給詐團，一間小小的通訊行，不法金額初估高達兩億六千多萬元，台南地方法院昨天裁定羈押江姓主嫌。

還被搜到毒品 店老闆收押

今年五月，警方處理轄內通訊行賭債糾紛及妨害自由案時，發現該通訊行實為江男經營的網路賭博據點，由他指揮許姓等下線吸收賭客下注，還另外招募詐欺面交車手、收購金融帳戶與手機門號，組成兼營詐欺、面交與賭博的犯罪集團，報請台南地檢署黃鈺宜檢察官指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

專案小組歷經約六個月跟監蒐證，本月十一日見時機成熟，會同台南市警保安大隊攻堅，一舉拘捕江男等五人到案。現場除查扣不法所得名車一輛外，還起出多支手機、電腦、硬碟、SIM卡、存摺、信用卡及門號申請書、契約書等犯罪雲端數位跡證，並查獲第二級毒品大麻與第三級毒品咖啡包。

警方初步清查，疑遭詐騙的被害人近百人，涉案金額約兩億六千多萬元，全案依違反組織犯罪條例、詐欺犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢察官復訊後聲押江男獲准，後續將持續追查金流、擴大比對被害人名冊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法