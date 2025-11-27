為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    未成年借貸沒家長同意 無效可免還

    2025/11/27 05:30 記者劉詠韻、顏宏駿／綜合報導
    少年跟對方的借錢條件是5日、10%，相當於5天利息就要3000元。（民眾提供）

    少年跟對方的借錢條件是5日、10%，相當於5天利息就要3000元。（民眾提供）

    南彰化一名十四歲國中生疑向地下錢莊借款三萬元，竟遭對方指名道姓PO網及在學校周邊張貼借錢訊息。法界人士說，未成年人屬限制行為能力人，借貸須經家長同意，否則契約效力未定，若家長不承認，錢莊不得依約討債；換言之，若契約因家長不承認而失效，這筆錢可以不用還。

    環海法律事務所長廖國竣律師指出，未成年國中生屬於「限制行為能力人」，其借貸行為必須獲得法定代理人同意才有效，若父母事後不承認，契約即屬無效。

    廖強調，若約定利率過高，且債權人利用未成年人「急迫、輕率、無經驗」等情放貸，可能構成重利罪。

    一名合法當鋪業者表示，他們業內普遍遵守「未滿十八歲不放款」原則，即使父母陪同借款，也要嚴格審查資金用途，若非直接用於未成年人的生活費或教育費用，借貸行為同樣可能無效。

    另有法界人士說，在校園周邊張貼借、還錢「獎狀」，涉嫌違反個人資料保護法，若內容具貶抑、施壓性質，還可能涉妨害名譽或恐嚇等刑責。

    重利罪可判3年

    至於刑事重利罪方面，原則上，年利率超過十六％就可能被司法機關認定為重利，如果本案放款五天利率百分之十屬實，且借款人是在家長不知情下進行借貸的未滿十四歲少年，必然已構成重利罪，可判三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。

