國中生借3萬高利貸 遭PO網逼債

14歲國中生借高利貸被PO網，還張貼海報在學校周邊。（民眾提供）

南彰化一名就讀國中的十四歲少年，今年暑假疑似向地下錢莊借貸三萬元未還，對方近來開始追債，除利用網路公佈「小弟弟借錢」照，還製作「借錢獎狀」張貼在學校周邊的街頭電線桿及反光鏡上。逼債PO文引來網友關切，被圍剿後隨即刪文，警方已介入調查，認為若借錢條件「五天利率一〇％」屬實，將究辦重利等刑責。

個資還被貼滿學校周邊

該少年的「借錢照」上週六被人公佈，原PO疑與地下錢莊有關，PO文提到「將自己辛苦錢奉獻給〇〇〇（少年本人）」，附圖為少年坐在車子內，拿著三萬元本票及借據。貼文一出，網友發現借錢條件「五天，利率一〇％」，相當於借三萬，五天就要還三千元利息，一年下來就要還廿一萬九千元，大罵根本是「吸血鬼」，應該抓去關。

5天利率10％

一年要還近22萬

PO文者發覺透過網路製造壓力的追債手法弄巧成拙，立即刪文，但少年就讀的國中週邊電線桿、反光鏡等處，卻被貼滿「借錢獎狀」，上面寫著「台中、彰化區市民某某參加114年度借錢不還，榮獲國家隊冠軍，特頒此狀以資鼓勵」，使用「獎狀」字眼看似正面，實則也是將欠錢一事公諸於眾的施壓手法。警方調查認為，不排除是地下錢莊所為。

中輟生家庭無輕濟問題

校方通知家長啟動關懷

校方表示，該少年家庭並無經濟問題，少年是中輟生，經常不到校上課，個性好動，生活作息不正常，已多次與家長討論其狀況，日前透過網路訊息得知借貸事件後，立即啟動關懷機制，確認學生安全無虞，並同步通知家長共同處理。校方說，家長知悉孩子借錢情形，已與對方聯繫處理後續事宜。

警方人士說， 三萬元本票與借五天一〇％的高利率，恐已涉及刑法第三四四條重利罪；此外，張貼個資海報，在網路公佈當事人姓名，也違反個人資料保護法。

