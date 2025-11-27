自由日日shoot》韓國瑜當市長時 牙醫教父遭檢舉聘密醫 竟未移送

「Abc牙醫聯盟」創辦人謝尚廷，二〇一九年韓國瑜當高雄市長時期就被檢舉聘密醫，但當時只有行政裁罰，未移送檢方偵辦。（取自Abc牙醫網頁）

「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保五千七百多萬元案，又被查出洗錢逾廿九億元，外界好奇有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷如何走上「黑化之路」，知情人士透露，二〇一九年韓國瑜當高雄市長時期一起密醫檢舉案，疑有「政治黑手」介入，當時只有行政裁罰，未移送檢方偵辦，讓謝全身而退，因此走上這條不歸路。

二〇〇六年間，在菲律賓馬尼拉東方大學牙醫學系畢業的趙姓女子，依規定在台灣不得實習、執行醫療業務，甚至不具牙醫師國考的報考資格，但卻被謝尚廷聘請在旗下診所替病患洗牙、拔牙；趙女當密醫十四年後，二〇一九年底遭人檢舉，高雄市衛生局介入調查，但弔詭的是，當時的高雄市衛生局僅開出十萬元的行政裁罰，未將全案移送檢調偵辦。

只有行政裁罰 程序還有暇疵

而謝尚廷在收到衛生局罰單後，提起行政訴訟，法官審理時發現，高雄市衛生局調查時，竟全程無錄音，做完趙女筆錄後就讓她簽名，法官根據相關事證，認定趙女僅是「牙醫助理」，得以從事教導患者套橡皮圈、拉線、幫助醫師支撐印模托等作業，因此認定開罰無據，撤銷罰單。

謝尚廷全身而退 密醫愈聘愈多

知情人士指出，過去衛生局處理密醫檢舉案，除行政處分外，還會一併移送檢調查辦，但謝尚廷這起密醫案，卻只有行政處罰、沒有刑事追查，而謝尚廷全身而退後，二〇一九年起至二〇二三年開始聘請更多密醫，至少有十七名密醫在旗下十二家診所執業，讓他賺進五千七百多萬元營收；至於當初的密醫檢舉案是否外力介入，讓謝逃過一劫，仍待檢調追查。

對此，高雄市衛生局回應，二〇一九年十二月接獲檢舉維泰牙醫診所疑似密醫案，隨即執行無預警稽查，當時依據事證認有違醫師法廿八條之虞、並行政處分當事人及負責醫師，後經當事人不服提起行政訴訟，法院判定「未構成密醫行為」確定。

另衛生局於二〇二三年依法再針對鳳山Abc牙醫診進行稽查蒐證，確認其未具牙醫師資格卻從事牙科醫療業務之「密醫行為」明確，於同年三月即主動函送高雄地檢署偵辦，並提起公訴。

