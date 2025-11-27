為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    自由日日shoot》Abc牙醫聯盟聘17密醫 買基金外匯不動產 洗錢29億

    2025/11/27 05:30 記者黃佳琳、許麗娟／高雄報導
    「Abc牙醫聯盟」診所（大圖）創辦人謝尚廷（右圖）、董事長謝尚人（左圖）兄弟等人涉洗錢29億，遭檢方起訴。（取自Abc牙醫網頁）

    「Abc牙醫聯盟」診所（大圖）創辦人謝尚廷（右圖）、董事長謝尚人（左圖）兄弟等人涉洗錢29億，遭檢方起訴。（取自Abc牙醫網頁）

    南部知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保五千七百多萬元案，創辦人謝尚廷等廿五人雖獲緩起訴處分，又被檢調查出他涉嫌以「偽造合夥人分紅」、「少開自費收據」方式大賺廿九億元，還透過洗錢手法藏錢，高雄地檢署偵結後依洗錢、詐欺等罪起訴謝尚廷等共廿六人。

    謝尚廷兄弟等26人 起訴

    檢方指出，去年底，高雄檢警搜索「Abc牙醫聯盟」診所，約談創辦人謝尚廷（六十二歲）、董事長謝尚人（六十七歲）兄弟等多人，查出聘用十七名海歸牙醫看診，但這些人未在國內取得牙醫師資格，五年來替三萬多人洗牙、拔牙、補牙，累計詐領健保費共五千七百多萬元，謝等人到案坦承犯行，獲緩起訴處分。

    不過，檢察官呂尚恩再查帳冊資料時，意外發現謝尚廷和哥哥、姐姐謝素芬（六十三歲）先在該聯盟內部制訂「醫師一律以現金領薪」、「各診所之自費收入一律繳回予謝素芬保管」、「各診所減少開立自費收據予病患」，隱匿各診所自費收入，再以「醫師一律由聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得，並配合開立帳戶交予謝素芬使用」，將實際收入隱匿，更將收入最多的謝尚廷、謝尚人二人所得，分散給其他非實際合夥人身分的牙醫師。

    逃漏稅高達五億三千萬

    檢調查出，「Abc牙醫聯盟」旗下共有十二間牙醫診所，從二〇一六年至二〇二三年間至少獲利廿九億元，並以此手法替全體醫師逃漏總額達九億餘元的個人綜合所得稅，其中謝尚廷兄弟檔逃漏稅就高達五．三億餘元。

    此外，謝家三人為了隱匿資產，以現金存入兩人老婆名下帳戶花用外，更以子女名義成立七家人頭公司，將現金存入人頭公司帳戶，再以公司名義購買基金、外匯等，以及購置不動產回租給旗下診所。

    謝家兄妹到案後僅坦承聘請密醫，對於洗錢、詐欺部分都否認，九成牙醫師則坦承配合逃漏稅，雄檢偵結後，依洗錢、詐欺等罪起訴謝家三兄妹和廿三名牙醫師、員工；至於先前密醫緩起訴部分，待一審判決有罪後再由檢方聲請撤銷，進行後續偵查。

    Abc牙醫聯盟聲明，會與律師商議，爭取應有的權利。

