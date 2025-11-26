為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    苗栗獨居翁命案》2酒友互咬「對方幹的」

    2025/11/26 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    警方調閱相關監視器 影像，發現22日下午有 2名男子進入老翁住家， 2男離開後，老翁再也沒 有出門。 （記者彭健禮翻攝）

    苗栗市六十七歲鄭姓獨居老翁昨天生日，但廿四日被發現於住家內死亡，身上有多處不明傷勢；老翁胞妹也泣訴，哥哥是被害的。經警方追查，拘捕老翁酒友四十二歲謝姓、廿七歲蕭姓兩名男子到案；兩人互指是對方傷害老翁，並從老翁身上拿走零錢。全案依強盜致死罪嫌偵辦；檢警昨天相驗，檢察官指示將擇日解剖，查明死因；由於兩嫌證詞兜不攏，警方並建請檢方聲請羈押。

    獨居鄭姓老翁未婚、沒有小孩，為低收入戶，居住在雙親遺留的房舍，房舍登記在胞弟名下；他的弟妹各自成家，有空會回家探望。前天上午，社政關懷獨老居家照服人員前往老翁家，發現他倒臥在客廳地板半凝固的血泊中，額頂有撕裂傷，沒有動靜，經通報警、消防人員到場，老翁已死亡。

    起初，現場人員以為老翁是在家不慎跌跤、撞到額頭而失血過多死亡，但經警方鑑識人員採證後，發現老翁的頸部及眼部周圍，也有挫傷、瘀青等不明傷勢，懷疑案件不單純，經派出所員警調閱相關監視器影像，發現廿二日下午有兩名男子曾進入老翁住家，兩男待了約一小時後離開，老翁就再也沒有出門。

    兩男曾進老翁家1小時

    警方將此案轉為他殺案件偵辦，循線追查，於前晚陸續將有竊盜、公共危險前科的謝男，及有毒品、詐欺前科的蕭男拘捕到案，兩人無業、平日四處遊蕩，常與老翁一起喝酒。兩人坦承於廿二日下午四點初前往老翁家，因懷疑老翁會檢舉騷擾而起爭執，互指對方持鈍器毆打老翁，老翁倒地後，從老翁身上拿取零錢後離開。

    老翁的胞妹則淚眼控訴，哥哥一定是被害的，她看哥哥頭上的傷口深且直，認為是遭人持刀刃等利器劈砍造成，怎麼有人這麼凶狠？希望檢警查明真相。

