刑事局破 大麻蜂蜜國際包裹、毒郵票2700格

刑事局中打查獲含有麥角二乙胺（LSD）成分的「毒郵票」。（記者陳建志翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心接獲通報，發現有內摻混大麻的「毒蜂蜜」國際包裹後，立刻報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦，查獲出面取貨的黃姓男子，並追查出已順利走私十一小包內含二級毒品「麥角二乙胺」（LSD）的罕見「毒郵票」五十四張，總計二千七百格，可供二千七百人次施用，逮捕到公園取貨的林姓男子，依毒品罪嫌將二人移送法辦。

刑事局中打於今年六月三日接獲「財政部關務署台中關」通報，攔查到一件自美國進口郵包，包裹內夾藏「蜂蜜」產品二罐（計一三八〇公克）疑似摻混大麻，經送檢驗確認含有第二級毒品大麻成分。

請繼續往下閱讀...

員警不動聲色暗中監控，六月十二日在台中將前來領貨的黃姓犯嫌（廿二歲）查緝到案，並查出黃嫌已在六月九日從美國成功走私「毒郵票」到台灣，並埋藏在台中住處旁公園，經帶同黃嫌前往公園內十一處藏毒地點，共起獲十一小包毒郵票五十四張，總計二千七百格，可供二千七百人次施用。另於六月十三日再將前往公園拿取毒品林姓犯嫌（卅八歲）查緝到案。

警方調查發現，黃嫌負責在台收領國際毒品包裹，並將毒品分裝後，利用住處附近公園作為埋包藏毒地點，再提供藏毒地點供林嫌或其他毒品買家前往拿取毒品，完成毒品轉移及交易，藉此製造斷點躲避查緝，掩蓋販運毒品網絡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

刑事局中部打擊犯罪中心查獲摻混大麻的「毒蜂蜜」。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法