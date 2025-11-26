創立毒品版電商平台 行銷全球／台大學霸林睿庠 在美面臨終身監禁

台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠。（取自調查局外逃通緝犯查詢系統）

廿四歲台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠，將聰明用錯地方，竟涉經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，並從中至少獲利數百萬美元，他去年五月在美國紐約落網，被美方依販毒、洗錢等罪嫌起訴，面臨終身監禁重刑。

林被美方依販毒、洗錢等罪嫌起訴

美國司法單位調查，林男在二〇二〇年間創立Incognito Market，該交易平台設計目的，竟然是方便網路及全球間無縫的毒品交易，用戶通過暗網瀏覽器進入平台、輸入帳號與密碼後，便能搜尋他們想要的毒品，宛如「毒品版」電商平台，裡面包含海洛因、古柯鹼、安非他命等。

美方調查，林男利用加密貨幣打造出一套交易系統，買家將虛擬貨幣存入帳戶後購毒，貨幣便會轉移到賣方帳戶，平台也會主動扣下五％手續費，過程中買賣雙方皆匿名；林化名「Pharoah」或「faro」藏身幕後經營該平台，從二〇二〇年至去年三月，平台向全球客戶銷售超過一億美元的毒品，並獲取數百萬美元利潤。美方檢察官甚至認為，林及該平台加劇了鴉片類藥物和芬太尼危機，使美國社區陷入危險。

台美合作追洗錢管道 查扣豪宅、存款

林以為沒人盯上他，殊不知已被美國聯邦調查局、緝毒局、國土安全部等多個執法單位鎖定，他去年五月途徑紐約甘迺迪機場時落網。據了解，林男落網後，美國聯邦調查局即與台北地檢署依台美司法互助展開合作，追查林男洗錢管道，發現林斥資六千萬元在台北市天母德行東路買豪宅預售屋，除扣下豪宅，也一併查扣其銀行存款數千萬元。

