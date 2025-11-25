為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誤信假檢警 以為普發現金遭冒領 沒領到1萬 反被騙走百萬元

    2025/11/25 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    警方提醒普發現金沒有登記，也領得到，勿因尚未領到而聽信詐騙集團話術。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒普發現金沒有登記，也領得到，勿因尚未領到而聽信詐騙集團話術。（記者姚岳宏翻攝）

    政府普發現金本月十二日開始發放，許多人陸續分享到帳喜悅，但也有人納悶自己為何尚未收到，有民眾因此遭詐團以「假檢警」方式騙走上百萬元，刑事警察局提醒，各家銀行作業所需時間不同，昨日起也開放領現，沒有登記也領得到，勿因一時未領到普發現金而輕信詐團話術。

    警曝詐騙新手法 籲接獲不明訊息 勿輕信多查證

    刑事局表示，近日新北市張姓女子接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，張女因普發現金尚未入帳，信以為真，隨後有自稱「郵局人員」幫她轉接一六五反詐騙專線，「假偵查佐」先指示張女加LINE，後稱她帳戶疑牽涉洗錢而遭凍結及調查，並用LINE傳送假傳票、搜索票，要求張女將家中現金、金飾整理好，交給假冒的檢察官進行財產監管。

    警方說，張女因擔心牢獄之災，配合將家中總價值超過一百萬元的財產交付詐騙集團，蒙受重大損失。

    警方指出，普發現金作業本月初完成登記，並自十二日起陸續發放，十七日起亦開放ATM領取及廿四日開放郵局領現，每個人都領得到，如發現尚未收到，請耐心等候或洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息。

    刑事局強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，若收到可疑訊息、網站或來電，應即撥打一六五反詐騙專線或一一〇查證。

