人車草屯墜谷無人知 失蹤月餘成乾屍

警消人員移走雜木、竹子，準備將死者拉出。（民眾提供）

南投縣六十二歲李姓男子，十月上旬開著公司的小貨車外出失蹤，家人請求協尋多時，但毫無音訊，廿三日有民眾到草屯鎮山茶巷的一處溪谷巡看水管，驚見雜木堆下有部小貨車，駕駛倒臥在座位已成乾屍，警方聯絡家屬指認是李男，但因面目難辨，檢察官和法醫已採集DNA送鑑定，進一步確認死者身分。

溪谷巡看水管驚見有人

家住國姓鄉的李男是在十月上旬，開著營造開發公司的小貨車出門，出門後即音訊全無，家人隔日即向警方報案請求協尋，因李男開走公司的車太多天，公司於是先向監理單位註銷車牌，而李男的家人除報案外，也聯絡李男的朋友，看能否打探出李男的下落。

草屯鎮雙冬里的一名里民，因為接山泉水的水管疑似斷掉，廿三日前往山茶巷產業道路下方的溪谷查看，人下到溪谷後，才發現灌木叢和竹子堆下方有部白色小貨車，而從車窗往內探看，有人倒臥在駕駛座，人已成乾屍，面目難以辨識，嚇得趕緊報警。

墜谷的小貨車經確認是李男公司的車輛，墜落處剛好上方有雜木和竹林，因此即使有人車行經也看不到，且地點隱密，手機完全沒有訊號，李男開車墜谷前，曾與認識的在地人打招呼，對方還提醒他路小且路況不好須小心開車。

草屯警方昨通知李男的家屬指認，其家人確認是李男，惟因死者的面目難辨，且被發現的車輛非李男所有，因此檢察官和法醫昨日採集死者和其兒女DNA送鑑定。

