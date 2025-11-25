驚爆巨業司機超時上工「保險不賠」／客運撞死東海女大生 調解破局

巨業客運施姓駕駛去年輾斃東海女大生，，女大生媽媽認為沒有感受到對方誠意，調解再度破局。（資料照，民眾提供）

台中市林姓東海女大生被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，昨天再度進行調解，因巨業和施姓司機提出的賠償金額，仍和女大生媽媽希望的賠償金額有落差，調解再度破局，女大生媽媽認為沒有感受到對方誠意，律師劉建志則透露，施男坦承當天超時排班，認為這是保險公司說不賠的關鍵原因。

受害家屬不願再進行調解

巨業客運施姓駕駛，去年九月撞死走在斑馬線上的東海大學林姓女大生，雙方昨天再度在台中地院進行調解，因對於賠償金額仍無共識，調解確定破局，林女媽媽律師劉建志表示，之後不會再進行調解，一切將依刑事程序審判進行，但透露施姓司機在調解上坦承，當天自己的行駛時間是早上六點到晚上六點，但肇事班車的發車時間是晚上七點多，已是超時上班逾越駕駛條件。

劉建志表示，之前有傳出保險公司說不賠，其實就是因施男違反持照條件行駛所以不理賠，質疑巨業的排班有問題。

林女媽媽則表示，至今感受不到對方的誠意，強調每個人應該負起該負的責任，而不是推託，希望透過這個過程伸張正義，不只對自己，也是對社會有一個交代。

巨業承認超時 已受懲處

台灣愛巴士交通聯盟（巨業）徐姓經理表示，施姓司機滿六十五歲，當晚七點還發車，確實已違反出勤規定，此部份事發當時監理單位就已進行懲處，對於雙方未能達成和解條件深表遺憾，後續將配合司法程序進行，徐姓經理並強調責任險部分雖無理賠，但強制險部分仍有理賠，賠償不足部分，司機與公司會負起連帶賠償責任，不影響被害家屬求償權；市府交通局表示，已要求業者應妥處賠償事宜。

