    社會

    法官周靜妮 撤職、停任3年

    2025/11/25 05:30 記者楊國文／台北報導
    苗栗地院法官周靜妮審案爭議不斷，被調查期間主動辭職。（翻攝自YouTube）

    逼少年自打耳光下跪、恐嚇遭捅屁眼等12項違失…

    被停職的苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮審案爭議不斷，竟當庭要求少年自打耳光及下跪、恐嚇進少觀所會遭「捅屁眼」等十二項違失，法評會建請將她免職，不得任公務員，透過司法院移送懲戒，監察院亦將她彈劾；但移送懲戒法院前，周早一步辭職，周審理時辯稱「一直有情緒及身心狀況服用藥物問題」，但懲戒法院認定周無反躬自省之心，已不適任法官，有汰除必要，判她撤職、停止任用三年，可上訴。

    被停職後已自動辭職

    懲戒法院指出，依法官法規定，周靜妮若被駁回確定，將不得再任法官或檢察官，且喪失律師資格；法界表示，雖然周將來可再擔任公務員，不過，實務上，公務機關願意任用周的機會，微乎其微。

    法評會、監察院調查認定周靜妮有十二項違失，包括擔任值日法官辦理羈押案件，被告未拒絕夜間訊問，因她人未到法院訊問，竟以電話指示法警和被告溝通，以允諾交保做為交換條件，換取被告同意不進行夜間訊問；周審理涉嫌毆打父親的少年時，要求少年兩度自搧巴掌，並下跪向父母嗑頭，還恫嚇進少觀所會被「捅屁眼」；周因違失案被調查，竟將借調卷證違法攜出法院外影印等。

    無故取消庭期 49件

    延滯兩百多案未審理

    另外，周為處理私務，無故取消庭期四十九件、延滯兩百多件案件未審理及收容逾期等違失，被移送懲戒法院懲戒。案發後，司法院將周停職，周調查期間主動辭職。

    懲戒法院職務法庭指出，周擔任法官，卻長期處於疏懶怠惰草率馬虎狀態，已嚴重違反法官倫理規範、各項法律規定及法定辦案程序及職務規定，欠缺自省、自律，影響司法人權情節重大，損及法官職位和尊嚴，已無法合法、公正、妥適執行法官職務。

    職務法庭認為，周不得以她身心長期受疾患所受，卸免其嚴重違失責任，加上周事發後僅坦承部份違失，無反躬自省之心，判她撤職、停止任用三年。

