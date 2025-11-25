辯先餵藥再殺「手段不凶殘」／單親媽勒斃子女求輕判 法官駁回

蘇女辯稱先餵子女藥再殺害「手段並不凶殘」，遭處無期徒刑；二審時蘇女承認「很後悔」，懇請輕判，但仍維持原審。案經再上訴，最高法院昨予以駁回，全案確定。（資料照）

稚兒女曾掙扎

法官不採信說詞

卅八歲蘇姓女子去年在新北市某汽車旅館施用K菸等毒品，並認「兒女是我生的，有權奪走其性命」，分別將九歲女兒、六歲兒子餵食安眠藥後，再活活掐、悶死，一審國民法官庭審理時，蘇女辯稱先餵藥再殺害「手段並不凶殘」，遭處無期徒刑；二審時蘇女承認「很後悔」，懇請輕判，但仍維持原審。案經再上訴，最高法院昨予以駁回，全案確定。

判決指出，蘇女曾任百貨公司櫃姐，十七歲起即有吸毒習慣，案發前獨自撫養一對兒女。去年母親節深夜，她帶兒女入住汽車旅館，因心情低落，吸食K菸及毒品咖啡包，使情緒更加低迷；十四日上午，蘇女先將混有安眠藥的飲用水餵給兒女，使其昏睡，隨後她以棉被和枕頭掐住女兒頸部致死，再以同樣手法殺害兒子，期間兒子曾掙扎甦醒，事後，蘇女曾想自殺跟隨兒女，但因友人探訪而曝光案情。

一審國民法官庭認為，蘇女雖為單親媽媽，但在精神與金錢上已獲親友及社福單位支援，卻因心情低落並自認「子女是自己生的，所以有權殺死他們」，無視孩子的生命權，亦給家人造成永久心靈創痛，審酌蘇女承認犯行，子女教師及親友皆證稱案發前她對孩子關愛有加，依二個成年人故意殺害兒童罪各判無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑。

二審改承認很後悔

最高院判維持無期徒刑

二審時，蘇女主張先餵安眠藥再殺子女，手段「非凶殘」，應從輕量刑，但高院認為餵藥是為順利殺人，且姊弟曾掙扎仍遭掐頸致死，不採信其說法。

高院指出，胞弟及新北市政府無法原諒，應從重量刑；雖蘇女請求執行卅年有期徒刑，一審判兩個無期徒刑，高院認為僅執行一個無期，判決無不當。

案經再上訴，最高法院認一、二審判決認事用法均無違誤，昨予以駁回，仍維持無期徒刑的判決，全案確定。

