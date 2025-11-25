「非不負責父親」友心疼他客死異鄉

宋男房間床頭櫃擺滿他與前妻、兒子合照，其中一張是一家三口的Q版漫畫肖像。（張雪如提供）

曾多年固定匯扶養費、床頭擺滿兒照…

台灣宋姓男子在中國廈門猝逝，兒子以「失聯廿三年」為由拒絕認領，遺體至今仍冰存於廈門殯儀館，無法返台安葬，這並非首例或個案，中國上海、東莞、深圳等城市的殯儀館，冰存諸多台灣人的遺體，他們無法安葬主因，是找不到台灣親屬，且不乏淪為「台流」的台商或台幹，或在台灣欠債、犯罪的通緝犯，但類似宋男的狀況卻相當少見。

宋男友人透露，宋男曾是陸軍儀隊成員，身高一八〇公分、相貌堂堂，退伍後曾任證券公司股票分析師，一九九七年亞洲金融風暴後，萌生赴中發展想法，二〇〇二年離婚後到中國廣州、廈門發展，專營台、港、中股票買賣，賺了不少錢，宋男在廈門頗高檔的住宅區租房子，月租人民幣五千元（台幣二萬二千餘元），對朋友很慷慨，借出超過人民幣二〇〇萬元（台幣八八四萬元）。

友人認為，宋男非不負責任的父親，他從二〇〇五年起，幾乎每月匯款台幣數萬至五萬元回台，當兒子的扶養費與教育費，直到近年因個人因素停止，且他並未再組家庭，朋友曾勸他回台灣，他卻說父母雙亡後在台灣已無親友生活圈，選擇繼續獨居。

生意失敗、犯罪、欠債 不少台灣人遺體冰存中國

據指出，台灣人聚集的中國城市，其殯儀館冰存諸多台灣人遺體，無法安葬主因，是找不到家屬（包括台灣親屬），這些死者有頗高比例是生意失敗的台商，或失業台幹，以及犯罪、欠債而躲到中國的台灣人，宋男卻非如此，他經濟不差，非罪犯或欠債，沒有另組家庭，台灣亦有血親，卻也冰存異鄉，這類狀況相當少見。

兩岸人士表示，台灣家屬若不願認領遺體，冰櫃費用高昂，中方不可能無限期冰存，可能就會直接處理，但宋男的案子目前情況不明。

