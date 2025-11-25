為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「非不負責父親」友心疼他客死異鄉

    2025/11/25 05:30 記者陳冠備、陳鈺馥／彰化報導
    宋男房間床頭櫃擺滿他與前妻、兒子合照，其中一張是一家三口的Q版漫畫肖像。（張雪如提供）

    宋男房間床頭櫃擺滿他與前妻、兒子合照，其中一張是一家三口的Q版漫畫肖像。（張雪如提供）

    曾多年固定匯扶養費、床頭擺滿兒照…

    台灣宋姓男子在中國廈門猝逝，兒子以「失聯廿三年」為由拒絕認領，遺體至今仍冰存於廈門殯儀館，無法返台安葬，這並非首例或個案，中國上海、東莞、深圳等城市的殯儀館，冰存諸多台灣人的遺體，他們無法安葬主因，是找不到台灣親屬，且不乏淪為「台流」的台商或台幹，或在台灣欠債、犯罪的通緝犯，但類似宋男的狀況卻相當少見。

    宋男友人透露，宋男曾是陸軍儀隊成員，身高一八〇公分、相貌堂堂，退伍後曾任證券公司股票分析師，一九九七年亞洲金融風暴後，萌生赴中發展想法，二〇〇二年離婚後到中國廣州、廈門發展，專營台、港、中股票買賣，賺了不少錢，宋男在廈門頗高檔的住宅區租房子，月租人民幣五千元（台幣二萬二千餘元），對朋友很慷慨，借出超過人民幣二〇〇萬元（台幣八八四萬元）。

    友人認為，宋男非不負責任的父親，他從二〇〇五年起，幾乎每月匯款台幣數萬至五萬元回台，當兒子的扶養費與教育費，直到近年因個人因素停止，且他並未再組家庭，朋友曾勸他回台灣，他卻說父母雙亡後在台灣已無親友生活圈，選擇繼續獨居。

    生意失敗、犯罪、欠債 不少台灣人遺體冰存中國

    據指出，台灣人聚集的中國城市，其殯儀館冰存諸多台灣人遺體，無法安葬主因，是找不到家屬（包括台灣親屬），這些死者有頗高比例是生意失敗的台商，或失業台幹，以及犯罪、欠債而躲到中國的台灣人，宋男卻非如此，他經濟不差，非罪犯或欠債，沒有另組家庭，台灣亦有血親，卻也冰存異鄉，這類狀況相當少見。

    兩岸人士表示，台灣家屬若不願認領遺體，冰櫃費用高昂，中方不可能無限期冰存，可能就會直接處理，但宋男的案子目前情況不明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播