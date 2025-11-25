失聯23年 兒拒認屍／台男猝死冰廈門 葬不了

台籍宋姓男子意外猝死中國，其兒因父親「失聯23年」拒認屍， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

基金會聯繫前妻與兒子 碰壁

獨自在中國廈門工作的五十七歲宋姓男子，與在廈門的朋友失聯，朋友本月十四日到租屋處探查，驚見已經死亡六天，遺體冰存廈門殯儀館，其友人向彰化快樂天堂基金會求助，不料，基金會找到宋男在台的前妻與兒子，其子卻表示「他（爸爸）失聯我廿三年，不願意前往辦理後事」，也不願簽代為處理遺體的委託書，導致魂斷中國的宋男，無法返台安葬，形成法律與人倫的兩難僵局。

至於宋男是否「台流」？其友人說，宋男有買賣股票，經濟並非窘迫，甚至還有錢借人，並非經商失敗或失業、經濟困頓滯留廈門而無力回台。

快樂天堂基金會董事長張雪如表示，宋男友人透露，本月八日匯款給宋男，宋男卻無回應，朋友十四日到宋男的廈門租屋處，又無人應門，找鎖匠開門，驚見宋男陳屍屋內，已死亡多日，遺體只能先暫存廈門殯儀館。

直系親屬才能簽文件認領遺體

中國官方規定，唯有死者的直系親屬，才能認領遺體，簽署文件決定遺體火化，以及運回台灣或在當地安葬等後事，基金會立即聯繫宋男在台的前妻與兒子，兒子回應卻是「我不願意處理」，也不願簽寫委託書，導致遺體仍冰存廈門殯儀館，基金會與宋男友人也無能為力。

張雪如說，基金會長期處理客死異國，缺喪葬費返台安葬的個案廿多年，第一次遇到「無法領屍」的棘手個案。她感嘆說，這不僅是法律問題，更是一場關於家庭隔閡與人倫責任的巨大悲劇，宋男與兒子這廿三年的失聯，背後或許有著外人不知的傷痛和故事，但無論如何，生命不應該以如此沒有尊嚴的方式落幕。

張雪如說，宋男廈門租屋處床頭，擺滿他與前妻、兒子合照，甚至珍藏著一家三口的漫畫肖像，及兒子幼年照片，「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家」，她強調，基金會與善心人士願承擔喪葬費用，希望宋男之子能給父親人生圓滿的落幕，「人死為大」，不要讓自己未來有遺憾。

海基會：提供必要協助 盼圓滿

海基會昨日表示，彰化快樂天堂基金會曾針對此案來電尋求協助，海基會持續與該基金會保持聯繫，提供各項必要協助，並衷心希望本案能有順利圓滿的結果。

台籍宋姓男子意外猝死中國廈門住處，遺體直到6天後才被鄰居發現， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

