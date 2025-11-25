為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    失聯23年 兒拒認屍／台男猝死冰廈門 葬不了

    2025/11/25 05:30 記者陳冠備、陳鈺馥／綜合報導
    台籍宋姓男子意外猝死中國，其兒因父親「失聯23年」拒認屍， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

    台籍宋姓男子意外猝死中國，其兒因父親「失聯23年」拒認屍， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

    基金會聯繫前妻與兒子 碰壁

    獨自在中國廈門工作的五十七歲宋姓男子，與在廈門的朋友失聯，朋友本月十四日到租屋處探查，驚見已經死亡六天，遺體冰存廈門殯儀館，其友人向彰化快樂天堂基金會求助，不料，基金會找到宋男在台的前妻與兒子，其子卻表示「他（爸爸）失聯我廿三年，不願意前往辦理後事」，也不願簽代為處理遺體的委託書，導致魂斷中國的宋男，無法返台安葬，形成法律與人倫的兩難僵局。

    至於宋男是否「台流」？其友人說，宋男有買賣股票，經濟並非窘迫，甚至還有錢借人，並非經商失敗或失業、經濟困頓滯留廈門而無力回台。

    快樂天堂基金會董事長張雪如表示，宋男友人透露，本月八日匯款給宋男，宋男卻無回應，朋友十四日到宋男的廈門租屋處，又無人應門，找鎖匠開門，驚見宋男陳屍屋內，已死亡多日，遺體只能先暫存廈門殯儀館。

    直系親屬才能簽文件認領遺體

    中國官方規定，唯有死者的直系親屬，才能認領遺體，簽署文件決定遺體火化，以及運回台灣或在當地安葬等後事，基金會立即聯繫宋男在台的前妻與兒子，兒子回應卻是「我不願意處理」，也不願簽寫委託書，導致遺體仍冰存廈門殯儀館，基金會與宋男友人也無能為力。

    張雪如說，基金會長期處理客死異國，缺喪葬費返台安葬的個案廿多年，第一次遇到「無法領屍」的棘手個案。她感嘆說，這不僅是法律問題，更是一場關於家庭隔閡與人倫責任的巨大悲劇，宋男與兒子這廿三年的失聯，背後或許有著外人不知的傷痛和故事，但無論如何，生命不應該以如此沒有尊嚴的方式落幕。

    張雪如說，宋男廈門租屋處床頭，擺滿他與前妻、兒子合照，甚至珍藏著一家三口的漫畫肖像，及兒子幼年照片，「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家」，她強調，基金會與善心人士願承擔喪葬費用，希望宋男之子能給父親人生圓滿的落幕，「人死為大」，不要讓自己未來有遺憾。

    海基會：提供必要協助 盼圓滿

    海基會昨日表示，彰化快樂天堂基金會曾針對此案來電尋求協助，海基會持續與該基金會保持聯繫，提供各項必要協助，並衷心希望本案能有順利圓滿的結果。

    台籍宋姓男子意外猝死中國廈門住處，遺體直到6天後才被鄰居發現， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

    台籍宋姓男子意外猝死中國廈門住處，遺體直到6天後才被鄰居發現， 遺體至今冰存廈門殯儀館。（張雪如提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播