國中情侶嚐禁果 法院引兩小無猜條款判賠30萬

台中一對國中男女朋友偷嚐禁果，台中地院法官引「兩小無猜條款」，判決男方應賠償30萬元。（記者陳建志攝）

台中一對國中生情侶在電影館包廂內合意發生性行為，女方父母得知後氣炸，認為損害女兒的身體權、貞操權，並侵害他們對女兒的監護權，對少年和父親提告，連帶求償一百五十萬元，台中地院法官審理，審酌「兩小無猜條款」後，判少年及其父親，應給付少女及其父母共卅萬元。

少女的父母提告表示，少年明知女兒未滿十四歲，卻在去年五月十二日下午二點多，在台中一家電影館的包廂內，對她做出性交犯意，侵害女兒的身體權、貞操權，還有他們的監護權，且情節重大，聲明少年和父親要連帶賠償少女和父、母各五十萬元。

少年的父親審理時則辯稱，兩人事發時是男女朋友，兩人發生性行為是合意性交，兒子已經接受懲罰在接受感化教育，少女和父母求償的金額過高，自己僅能負擔十萬元。

台中地院審理時認為，少年雖未違反少女意願與她發生性行為，但當時為未滿十四歲的少女，身體發育未臻健全，性知識尚有不足，屬無性自主能力的人，仍屬故意不法侵害少女的身體、健康及貞操權，而少女父母日後也需耗費更多心力照顧她，因此三人對少年和父親連帶求償有所根據。

不過台中地院表示，少男行為時年僅十五歲，是限制行為能力之人。經考量俗稱「兩小無猜條款」刑法第二二七條之一規定，十八歲以下之人犯前條之罪者，減輕或免除其刑，該立法理由也揭示，年齡相若的年輕男女，因相戀自願發生性行為情形，若一律以第二二七條刑罰論處，未免過苛，故一律減輕或免除其刑。

法官審酌相關情狀，以及雙方的經濟狀況後，判決男方應賠償少女廿萬精神慰撫金，少女父母各請求精神慰撫金，則以五萬元為適當，可上訴。

