「剩1公里」 現役軍人獨攀唐八縱走失聯

台中消防局、國軍與民間救難單位搜尋兩天未尋獲

廿五歲江姓現役軍人廿一日到台中市和平區獨攀「唐八縱走」後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局廿二日凌晨接獲家屬報案，台中消防局和國軍與民間救難單位連續兩天派員上山搜尋，但尚未尋獲。

江男為自願役，目前在陸軍十軍團五八六旅服務，家住台中市潭子區，廿一日利用休假，清晨五點多即離家，獨自騎機車到和平區進行唐八縱走，據了解，從唐麻丹山到八仙山，全程來回要十多小時，稱為唐八縱走，是挑戰性很高的登山路線，江男原訂當天來回，廿四日並回軍營。

江男手機還通 但無人接聽

廿二日凌晨二點多，江男父親向潭子分駐所報案指稱，江男於廿一日上午五點多離家，獨自騎機車去爬唐麻丹山，晚上七點左右，曾傳訊息告知女友說離登山口約還有一公里，後續就聯絡不上，至今仍未返家。

警方透過江男手機進行調查，發現其發話基地台位置在和平區松鶴三巷九十六號，方位角為三五〇度，手機還通，但無人接聽，和平區警分局谷關派出所員警發現江男的機車還停在和平區唐麻丹山登山步道的登山口，立即通知台中市消防局，廿二日及廿三連續兩天出動人員，並會同中區搜救中心及國軍等兵分四組前往搜救。

山友︰在停車場曾遇到江男

江男的友人並透過網路社群發文，拜託山友幫忙協尋，稱江男當天行走路線為唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山，當天中午曾留下座標位置，下午四點多登頂返程，晚上七點多剩一公里，後來就無法聯絡上。

有山友表示，當天在停車場曾遇到江男，彼此還曾聊天，後來先走，再回停車場皆未見到江男；山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。

江男到台中市和平區獨攀唐八縱走失聯，搜救人員入山找尋。 （民眾提供）

