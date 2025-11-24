為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    綁爆裂物 88歲翁參拜後引爆亡

    2025/11/24 05:30 記者吳昇儒／基隆報導
    湯翁參拜完點燃引信，，爆破衝擊力道猛烈，湯翁被震倒在地。 （記者吳昇儒翻攝）

    湯翁參拜完點燃引信，，爆破衝擊力道猛烈，湯翁被震倒在地。 （記者吳昇儒翻攝）

    連珠炮殺傷力有限 警方請 刑事局釐清引爆成分

    八十八歲湯姓老翁昨日上午八時許前往基隆市調和街一處宮廟，參拜完神像後，竟點燃胸口疊加的連珠炮，老翁當場倒彈倒地，臟器外露，由於爆炸聲音猛烈，附近民眾以為發生氣爆，通報警、消到場，救護人員將老翁送醫搶救後不治，警方初查，老翁與宮廟並無仇怨，死因待調查。

    警方調閱監視器，發現湯翁疑將爆裂物品預先綁在身上，參拜之後才點燃胸口引信，爆裂物的強大衝擊使得身上萬元現金也都噴出；救護人員到場後，發現老翁仍有意識，但臟器外露，傷勢嚴重，緊急送往三軍總醫院正榮院區搶救，最後仍因急救無效身亡。

    據悉，老翁是資深漁民，十多年前退休後，已將漁船售出，近幾年獨居家中，周邊仍有親友關心；老翁姪子則表示，每天都會跟湯翁碰面，但沒發現他有任何異常，他沒事也常會到廟裡泡茶聊天，不知道為何會發生此事。

    警方訪查後發現，案發時旁人當下難發現湯翁身上有鞭炮，更沒料到會點火引爆。因湯翁引爆時，只有一聲巨響，與連珠炮被點燃時差異頗大，且單純連珠炮殺傷力有限，警方為求慎重，請來刑事警察局偵五大隊派員協助釐清引爆成分。

    初步研判，老翁身上有爆炸過後的痕跡，但未發現除了鞭炮外的其他物品，檢警相驗後排除他殺，死因仍待釐清。

