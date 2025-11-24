出獄4天 持鐵棍攻擊3人 毒蟲收押

新北市出獄四天的毒蟲顏沈弘持鐵棍四分鐘內，在三重隨機攻擊一名老婦人及一對六旬夫妻，警方趕抵逮捕歸案。（記者吳仁捷翻攝）

警方逮捕顏男 身上搜出安非他命毒品

新北市前天發生街頭隨機攻擊事件，出獄才四天的四十五歲男子顏沈弘，先在街頭揮拳攻擊一名頭戴安全帽的七旬婦人頭部，四分鐘後又拿鐵棍毆打一對年過六十的夫妻，幸均無大礙，警方逮人後在他身上搜出安非他命毒品，懷疑顏男是吸毒恍惚釀禍，依傷害、毒品等罪嫌送辦，法院昨裁定收押，讓地方人士總算鬆口氣。

警方疑吸毒恍惚釀禍

新北市一一〇前天上午九時卅三分獲報，三重區三和路四段三百八十二巷口，出現一名男子持粗如球棒的鐵棍，當街攻擊行人，先打傷六十二歲許男，再追打六十歲許妻到一處銀行前，男子見許妻摔倒，持鐵棍敲打她頭部，逞兇後逃逸。

警方到場將受傷夫妻送醫，幸均無大礙，警方調閱監視器追查，發現顏男沿三重區三和路四段巷內，步行逃入蘆洲區永安北路窄巷，警網趕抵時，見顏男正要騎機車逃離，當場壓制逮捕，查獲犯案用粗鐵棍，更在機車內查獲一包微量安非他命、吸管，依傷害、毒品案現行犯逮捕。

案發後，最早遭顏男毆打的七十七歲沈姓老婦人到警局報案，表示無端遭打，幸好戴安全帽未受傷，恰巧警方帶回顏男，老婦當場認出是顏男無故毆打她，隨即提告。

據了解，顏男住在三蘆交界，因毒品案入監到十八日才出獄，也有竊盜、侵占、詐欺等刑案紀錄，案發前，他騎機車到鄰近住處的三重區三和路，停車後徒步閒晃，隨後犯下隨機攻擊案，警方詢問顏男為何攻擊人，顏男卻說不出動機，警方詢後依傷害、毒品罪移送新北地檢署偵辦，法院昨裁定羈押。

