為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    出獄4天 持鐵棍攻擊3人 毒蟲收押

    2025/11/24 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市出獄四天的毒蟲顏沈弘持鐵棍四分鐘內，在三重隨機攻擊一名老婦人及一對六旬夫妻，警方趕抵逮捕歸案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市出獄四天的毒蟲顏沈弘持鐵棍四分鐘內，在三重隨機攻擊一名老婦人及一對六旬夫妻，警方趕抵逮捕歸案。（記者吳仁捷翻攝）

    警方逮捕顏男 身上搜出安非他命毒品

    新北市前天發生街頭隨機攻擊事件，出獄才四天的四十五歲男子顏沈弘，先在街頭揮拳攻擊一名頭戴安全帽的七旬婦人頭部，四分鐘後又拿鐵棍毆打一對年過六十的夫妻，幸均無大礙，警方逮人後在他身上搜出安非他命毒品，懷疑顏男是吸毒恍惚釀禍，依傷害、毒品等罪嫌送辦，法院昨裁定收押，讓地方人士總算鬆口氣。

    警方疑吸毒恍惚釀禍

    新北市一一〇前天上午九時卅三分獲報，三重區三和路四段三百八十二巷口，出現一名男子持粗如球棒的鐵棍，當街攻擊行人，先打傷六十二歲許男，再追打六十歲許妻到一處銀行前，男子見許妻摔倒，持鐵棍敲打她頭部，逞兇後逃逸。

    警方到場將受傷夫妻送醫，幸均無大礙，警方調閱監視器追查，發現顏男沿三重區三和路四段巷內，步行逃入蘆洲區永安北路窄巷，警網趕抵時，見顏男正要騎機車逃離，當場壓制逮捕，查獲犯案用粗鐵棍，更在機車內查獲一包微量安非他命、吸管，依傷害、毒品案現行犯逮捕。

    案發後，最早遭顏男毆打的七十七歲沈姓老婦人到警局報案，表示無端遭打，幸好戴安全帽未受傷，恰巧警方帶回顏男，老婦當場認出是顏男無故毆打她，隨即提告。

    據了解，顏男住在三蘆交界，因毒品案入監到十八日才出獄，也有竊盜、侵占、詐欺等刑案紀錄，案發前，他騎機車到鄰近住處的三重區三和路，停車後徒步閒晃，隨後犯下隨機攻擊案，警方詢問顏男為何攻擊人，顏男卻說不出動機，警方詢後依傷害、毒品罪移送新北地檢署偵辦，法院昨裁定羈押。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播