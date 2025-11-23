為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    整車廢棄物濫倒公車亭 判一年半

    2025/11/23 05:30 記者林嘉東／基隆報導
    60多歲簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取3萬5000元處清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，基隆地院審結，依簡犯廢棄物清理法重判1年6個月徒刑。（記者林嘉東攝）

    60多歲簡姓男子沒有清運廢棄物執照，卻向人收取3萬5000元處清潔處理費後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物亂丟，基隆地院審結，依簡犯廢棄物清理法重判1年6個月徒刑。（記者林嘉東攝）

    簡姓男子無清運廢棄物執照，卻擅自承攬廢棄物清運，向黃姓男子收取三萬五千元清潔處理費後，將沙發、衣櫃、床墊等大型廢棄物亂丟市區，賺取黑心錢。基隆地院認為，簡男隨意丟棄廢棄物，有害公共衛生，犯後又否認犯行，依觸犯廢棄物清理法判處一年六月徒刑，並追徵犯罪所得三萬五千元。

    判決指出，簡男未取得廢棄物清理處理許可文件，擅自承攬一般廢棄物清運業務，去年六月向黃姓男子收取三萬五千元清除處理費用後，將所收取的沙發、衣櫃、椅子、床墊、神桌等一般廢棄物裝了一車載走，卻亂丟在基隆市區的一處公車亭。

    不法所得3萬5 追徵沒收

    基隆市環保局獲報以車追人，查出六十多歲簡姓男子先向不知情友人借來小貨車，再將收取的廢棄物濫丟在公車亭。基隆地檢署調查後，將簡男依涉犯廢棄物清理法的非法清除廢棄物罪起訴。

    法院審理時，簡男承認未領有廢棄物清理處理許可文件，但辯稱有連繫環保局來清運廢棄物，且廢棄物就是要環保局來清。法官認為，簡男棄置的地點，未經環保局事前同意，也未確認清運時間，棄置的部分廢棄物有木板、木製無桌腳等裝潢櫃體，並不是環保局清運範圍，認定簡男觸犯廢棄物清理法的非法清除廢棄物罪。

