吸毒男三重暴走 隨機棍襲路人夫妻

警方扣回鐵棍。（記者徐聖倫翻攝）

共攻擊3人 夫妻輕傷

新北市昨天發生街頭隨機攻擊事件，四十五歲顏姓男子疑吸食毒品後走在街頭，先隨機揮拳攻擊一名頭戴安全帽的七旬婦人頭部，之後又拿鐵棍毆打一對年過六十的夫妻，造成該夫妻頭部擦挫傷，幸送醫治療後無大礙；轄區警方獲報趕抵，將顏男制伏，在他身上搜出安非他命毒品，詢後依傷害、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

毒品罪 5天前才剛出獄

警方調查，住在新北市蘆洲區的顏男，有毒品、侵占、竊盜等多項犯行紀錄，最近一起觸犯的是毒品罪，判刑確定入獄，五天前才出獄。昨上午疑因吸食安非他命毒品致精神混亂，進而在街頭攻擊路人。

請繼續往下閱讀...

警方表示，顏男於昨天上午九時許騎車到三重區三和路，將機車停放路邊後步行遊蕩，先見到七十七歲蕭姓婦人準備騎車，突然出拳攻擊蕭婦頭部，還好蕭婦帶著安全帽未受傷；稍後看到步行經過的六十多歲許姓夫妻，竟從機車箱抄出預藏的鐵棍，對著許男、許妻一陣亂打，路人見狀報警。

警方據報趕抵，將顏男壓制在地，在他身上搜出安毒殘渣袋，帶回派出所偵辦。頭部受傷的許姓夫妻送醫治療後，已無大礙。

警詢時，顏男精神狀況不穩定，不僅堅決否認打人，還直呼遭他攻擊的被害人「綁架我媽媽」，經查並無此事。

警方逮捕顏男、查扣鐵棍，帶回派出所偵辦。 （記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法