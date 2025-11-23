為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    成大恐怖女碩生 跟騷法判3月

    2025/11/23 05:30 記者王捷／台南報導
    台南地院審理認為，這名女碩生的行為已超出學術研究範圍，依觸犯跟蹤騷擾防治法判刑三月。（資料照）

    台南地院審理認為，這名女碩生的行為已超出學術研究範圍，依觸犯跟蹤騷擾防治法判刑三月。（資料照）

    為求畢業 電郵轟炸教授以死相逼

    一名就讀國立成功大學研究所的女研究生，被控為了讓一名外籍教授能夠繼續指導她，除偽造教授簽名，還以百封英文電郵轟炸對方，甚至以死相逼，同時密集追蹤教授妻子的社群、在校園守候等。台南地院審理認為，這名女碩生的行為已超出學術研究範圍，依觸犯跟蹤騷擾防治法判刑三月。

    該名教授前年間發出電郵表示，無法再信任女碩生使用實驗室，接著表明終止指導關係，要求保持「健康距離」不要再聯絡。女碩生卻在八個月內狂寄近百封信，反覆強調「除了你，我什麼都不在乎」，要求重建信任，甚至寫下不回信就如何如何的灰色念頭等語。

    教授妻也受害

    女碩生還把矛頭指向教授家庭，鎖定公開帳號的教授妻子追蹤傳訊息，被封鎖後又留言質問，並寄信指控對方害她和教授決裂、學業全毀，聲稱自己得了不治之症；期間還連續打廿四通電話到教授辦公室，以及被監視器拍到在停車處守候、攔人說話等。

    教授被逼到改遠距授課

    教授指證，自己被嚴重干擾，不敢再回實驗室上班，課程改成遠距與雲端授課，最後被診斷患有憂鬱症，夫妻長期處在被監視與威脅感之中。教授妻子說，她從未主動聯絡女碩生，卻接連收到長篇英文信，指責她心狠手辣、影響實驗，並喊要去死，讓人不知如何應對。

    女碩生稱，她是為了能夠畢業，才焦慮連絡，追蹤社群只是欣賞圖像，另質疑校方偏袒教授。法院認定，女碩生明知遭拒仍以電郵、電話與帳號反覆介入教授與其妻子生活，已超出師生往來，審酌她推諉卸責，判刑三月，可易科罰金，還可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

