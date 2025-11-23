詐團測試手 居家作業難抓

「提款卡測試手」是詐騙分工的一員，以前都去ATM測試，現在都在家上班。（示意圖；記者顏宏駿攝）

越南失聯移工阮男加入詐欺集團擔任「提款卡測試手」，此一角色是詐團為了減少車手被逮的「耗損率」，在車手領錢之前，先確認提款卡是否失效（警示帳戶）、可否領得出錢？過去做這種測試，都是在公共場所的提款機直接插卡進行，但因為需要不斷地操作「試卡」，易讓人發覺行為異常，因而屢屢被銀行職員、超商店員或其他民眾識破報警，在風險愈來愈高下，詐團近年技術提升，在電腦上加裝軟體，可在家中使用筆電插卡上網測試，以致現今查捕「提款卡測試手」的難度比過去高。

警盼多運用科技追查

警方期望政府能投入更多科技高手，從銀行端追溯測試手及車手；警方也呼籲，不要隨便幫人測試卡片，一旦被查獲，均以同為詐團一份子論罪，也不要相信「在家刷卡」就能賺取高薪，依警方查辦經驗顯示，不少詐團基層成員執行任務，往往還沒拿到、或僅些微報酬就被抓，除了刑責，還須負起被害人全部財損的民事賠償責任。

測試卡片賺高薪？小心得不償失

本案是由彰化縣溪湖警分局查獲阮男到案，該分局偵查隊長吳建明說，他們接獲線報指稱，有失聯移工專門在住處做「提款卡測試手」，讓警方得以鎖定阮男，發現他不定時到一處公園，向身分不詳的「上手」拿取大量提款卡，警方隨即搜索阮男住處，果然查獲用於測試的筆電與插卡機，以及大批已做好編號的提款卡。

吳建明表示，關鍵證物是阮男的工作手機，阮男每一次測試完畢，都會拍照回傳給上手，並紀錄該提款卡的餘額有多少錢，罪證明確。

警方指出，科技時代，詐團可利用的資源越來越多，如果沒有線報，現今要抓提款卡測試手的確比過去難，目前基層警方尚無法與銀行端配合破解其所用的軟體、追溯車手。

