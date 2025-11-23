為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    犯24案詐團成員 每案只要關月餘／「違背國人信賴」二審加重刑度

    2025/11/23 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    阮男在住處用插卡機結合筆電，測試人頭帳戶提款卡是否有效。 （示意圖，記者顏宏駿攝）

    越南失聯移工阮光楊於今年二月加入詐欺集團當「提款卡測試手」，導致廿四人損失一一九萬元。彰化地院以廿四罪論處，各判一年至一年五月，合併執行刑僅二年十一月，檢方認為刑度太輕提起上訴；高等法院台中分院也認為，一罪平均僅執行約一月又十三天，輕縱難收警惕之效，也違背國人對法律的信賴，加重改定應執行四年。

    一審共判25年多 僅執行2年多

    判決書指出，阮男去年九月失聯，今年二月廿七日受越南同鄉慫恿當「測試手」，約定日薪四千元，負責在住處用電腦測試詐團交付的人頭帳戶提款卡，是否為警示帳戶和是否尚有餘額，再轉交詐團車手到提款機領款。

    檢警統計，共有廿四名被害人的匯款被領走，每人損失二千元至十五萬元不等，合計約一一九萬元。警方於三月二日深夜在彰化縣逮捕阮男，他坦承犯行，宣稱沒拿到報酬。

    彰化地院審理認為，阮男未與被害人和解，但坦承犯行可減刑，每一被害人以一罪論處，依加重詐欺罪各判一年至一年五月徒刑，總計刑度廿五年十月，合併應執行二年十一月，執行完畢或赦免後驅逐出境。

    二審撤銷原刑度 改定四年

    彰化地檢署上訴時質疑，阮男每罪的執行刑僅一月十三餘天，有鼓勵多次犯罪之嫌（指犯罪愈多，平均量刑愈輕），導致國家刑罰權行使不合理，且阮男服刑逾一半（逾十八個月）即可報請假釋恢復自由，如此輕判極易造成出獄後又回流詐欺犯罪。

    檢方還認為，一審已給阮男減刑，定應執行刑又太輕，已違背法律打擊詐欺、保護被害人目的。

    執行過輕 等同鼓勵多次犯罪

    高等法院台中分院認同檢方主張，認為我國詐欺猖獗，輕縱難收警惕之效，亦無從嚇阻犯罪、恢復社會對法律的信賴，一審定執行刑二年十一月，與法定上限廿五年十月相較，所減刑度達廿二年十一月，不論從被害人損害，或阮男犯罪數衡量，二年十一月都不足以評價阮男的惡性，以及被害人所受損害，依此撤銷一審執行刑，改定應執行四年，可上訴。

