毒駕快篩大執法 一天查獲12件

警政署為有效打擊吸食毒品後駕車案件，運用毒品唾液快篩試劑檢測，前天傍晚起上路執法。經統計，全國各警察機關執行到昨晚，透過唾液毒品快篩，已攔查取締十二件毒駕案，當中以台北市三件最多，快篩檢測呈安非他命等毒品陽性反應。

台北市三件最多

昨天下午四時許，警政署通令全國各警察機關正式啟動唾液毒品快篩試劑執法後，各警察機關隨即規劃相關勤務，依法將疑似毒駕駕駛人攔查後，告知其執法程序及快篩試劑使用方式、保存期限等規定，全程錄音錄影。

第一案在高雄市

新制大執法展開後的第一案出現在高雄市，高雄市警鳳山分局於前晚七時許，在鳳山大東一路攔檢盧姓男騎士，快篩出其體內有海洛因毒品陽性反應，當場移置車輛保管，後續將採集盧男尿液送驗，待尿檢報告出爐確認吸食毒品，即移送高雄地檢署偵辦，追究公共危險與毒品罪刑責。

毒駕快篩執法至昨天晚間，已查獲十二案，除高雄查獲首案外，台北市警察局自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」的結合性專案，查獲三件毒駕案，其次為新北市警局查獲二件，桃市、新市、中市、雲縣、嘉市與南市各查獲一件。

永康警方以唾液快篩，查獲男子涉嫌毒駕，依法偵辦。（民眾提供）

