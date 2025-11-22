為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    A光洋科450公斤黃金 內賊判賠5.3億

    2025/11/22 05:30 記者王捷／台南報導
    高等法院台南分院認定，時任光洋應用材料科技貴金屬交易主管的陳男，違反受託義務侵吞黃金，造成公司損失一六九三多萬美元，判決全額賠償，依目前匯率換算，須賠約五．三億元台幣。（取自網站）

    高等法院台南分院認定，時任光洋應用材料科技貴金屬交易主管的陳男，違反受託義務侵吞黃金，造成公司損失一六九三多萬美元，判決全額賠償，依目前匯率換算，須賠約五．三億元台幣。（取自網站）

    光洋應用材料科技追討被侵占的四百五十公斤黃金，高等法院台南分院認定，時任該公司貴金屬交易主管的陳男，違反受託義務侵吞黃金，造成公司損失一六九三多萬美元，判決全額賠償，依目前匯率換算，須賠約五．三億元台幣。

    若以現今市值計算 超過18億

    本案判賠一千多萬美元，而如果是以其侵占的四百五十公斤黃金換算現值金額，高達十八億餘元。

    判決指出，光洋應材的前許姓女主管，自設境外公司，與陳姓男主管配合，先讓光洋和銀行做預售交易，許女再拿與銀行談好的預售交易文件，把原本要給銀行的黃金，運到自己設置的境外公司，補短貨或轉賣吃價差。刑事部分，台南高分院已以違反證券交易法判刑十二年，而陳男讓異常交易順利過關，法院認定與許女有犯意聯絡，也判刑九年。

    民事方面，台南高分院認為，陳男是公司授權的貴金屬交易主管，處理交易應注意善良管理人原則，但他與許女共同侵占黃金四百五十公斤，換算損失為一六九三萬多美元，陳男應負賠償責任。

    陳男辯稱，自己只是衍生性交易課主管，沒有實體交易與授權名單決定權，文件簽核多屬形式，公司流程本就有問題，真正損失已被避險與其他交易利益填補，因此與他無關，但高分院不採信其說詞，認為陳男與公司屬於委任關係，應該負責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播