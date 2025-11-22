A光洋科450公斤黃金 內賊判賠5.3億

高等法院台南分院認定，時任光洋應用材料科技貴金屬交易主管的陳男，違反受託義務侵吞黃金，造成公司損失一六九三多萬美元，判決全額賠償，依目前匯率換算，須賠約五．三億元台幣。（取自網站）

光洋應用材料科技追討被侵占的四百五十公斤黃金，高等法院台南分院認定，時任該公司貴金屬交易主管的陳男，違反受託義務侵吞黃金，造成公司損失一六九三多萬美元，判決全額賠償，依目前匯率換算，須賠約五．三億元台幣。

若以現今市值計算 超過18億

本案判賠一千多萬美元，而如果是以其侵占的四百五十公斤黃金換算現值金額，高達十八億餘元。

判決指出，光洋應材的前許姓女主管，自設境外公司，與陳姓男主管配合，先讓光洋和銀行做預售交易，許女再拿與銀行談好的預售交易文件，把原本要給銀行的黃金，運到自己設置的境外公司，補短貨或轉賣吃價差。刑事部分，台南高分院已以違反證券交易法判刑十二年，而陳男讓異常交易順利過關，法院認定與許女有犯意聯絡，也判刑九年。

民事方面，台南高分院認為，陳男是公司授權的貴金屬交易主管，處理交易應注意善良管理人原則，但他與許女共同侵占黃金四百五十公斤，換算損失為一六九三萬多美元，陳男應負賠償責任。

陳男辯稱，自己只是衍生性交易課主管，沒有實體交易與授權名單決定權，文件簽核多屬形式，公司流程本就有問題，真正損失已被避險與其他交易利益填補，因此與他無關，但高分院不採信其說詞，認為陳男與公司屬於委任關係，應該負責。

