假出金詐158億 26歲洗錢女帝 判24年

檢警去年底破獲全台最大假出金投資詐騙集團「美樂公司」，總計假出金八億四六九五萬餘元，導致五〇八二人受害，詐款達一五八億四九五〇萬餘元。台北地院昨依主持犯罪組織詐欺取財等一八五罪，將女首腦歐俞彤判應執行廿四年徒刑，另有八名核心幹部判逾廿年，有五十一人被判逾十年。

韓星臉搭上竹聯組長走歪路

外形神似韓星金智秀的廿六歲歐俞彤，原本是飯局妹，與在竹聯幫弘仁會擔任組長的男友吳漢威，共同成立與跨國詐團合作的「美樂公司」，除協助將贓款轉換為泰達幣或法幣，層層轉匯洗錢，並以假出金手法放長線釣大魚。據悉，吳男現仍在柬埔寨指揮詐團，北檢通緝中。

男友吳漢威 仍在柬埔寨作案

台北地檢署今年四月起訴八十人，因有人審理期間逃亡被通緝，有人尚在拘提程序，有人因病停審，昨宣判七十六人，各被判二年至廿四年不等徒刑，尚有廿二人在押，還有數人另案發監服刑。

判決指出，美樂公司架設二二三〇個假投資網站、手機APP程式，於社群、通訊軟體刊登假投資廣告，誘騙被害人面交或匯款；被害人上鉤後，假出金集團會匯出部分款項給被害人，致其誤信真有利潤而加碼投資，終致血本無歸。

審理時歐女等五十六人認罪，十九人否認或只認輕罪，但事證明確，皆判有罪。合議庭痛批眾人正值青壯，竟為貪圖一己之私而犯案，致被害人蒙受重大金錢損失且難以追回贓款，其中十九人犯後態度不佳，未見悔意，分別量刑。北檢八月再起訴第二波十八人，被害人二二一人，北院另案審理中。

收賄助詐 警所長判13年多定讞

另一方面，已被免職的台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，收賄後協助「台版柬埔寨」詐團首腦「藍道」杜承哲，違法查詢個資及洩漏警方偵查行動，最高法院昨將葉男依違背職務收賄罪判刑十一年六月、洗錢罪判一年，偽造文書罪判一年二月，總刑度十三年八月定讞，將另定應執行刑期。

